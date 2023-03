Paramount+ commande une nouvelle série Star Trek à la Starfleet Academy

Paramount commande une nouvelle série Star Trek. Les fans auront rendez-vous à la Starfleet Academy avec une nouvelle promotion de cadets.

Paramount+ a commandé une nouvelle série TV Star Trek, une série qui se déroulera dans l’un des lieux les plus emblématiques de la franchise. Star Trek: Starfleet Academy suivra une nouvelle promotion de recrues dans le centre d’entrainement de San Francisco. Entre amitiés, rivalités, premières amours et “un nouvel ennemi qui menace l’Académie et la Fédération”. La production devrait démarrer au début de l’année 2024.

Avec Picard et Discovery qui arrivent à leur terme, le réseau cherche à lancer une nouvelle histoire pour les adolescents et jeunes adultes, ceci pour attirer une nouvelle génération de spectateurs vers la licence. Cette série “introduira un nouveau groupe de cadets qui collaborent pour atteindre un objectif commun, plein de rêves et d’optimisme. Sous la surveillance et les yeux exigeants de leurs instructeurs, il découvriront ce qu’il faut pour devenir des officiers de Starfleet.”

Les studios CBS produiront cette série avec Secret Hideout et Roddenberry Entertainment. Pour l’heure, aucune décision n’a été annoncée en ce qui concerne le casting. Deadline avait fait part du lancement de ce projet de série le mois dernier avant l’annonce officielle de la Paramount de ce jour.

Alex Kurtzman et Noga Landau, qui seront showrunners et producteurs exécutifs, ont réalisé une annonce par la voix d’un bulletin de recrutement de Starfleet. “Pour la première fois depuis plus d’un siècle, notre campus va rouvrir pour admettre des individus âgés au minimum de 16 années terrestres (ou équivalent) qui rêvent de repousser leurs limites physiques, mentales et spirituelles, qui accordent une grande valeur à l’amitié, la camaraderie, l’honneur et la dévotion pour une cause bien plus importante que la leur”, peut-on lire. “Le travail sera rigoureux, les instructeurs comptent parmi les plus éminents dans leurs domaines respectifs et celles et ceux qui seront acceptés vivront et étudieront côte à côte avec la population la plus diversifiée d’étudiants jamais admis.”

Bien que la série partage son nom avec un vieux jeu vidéo PC de simulation de la fin des années 1990, les créateurs n’ont pas précisé si les deux avaient un lien quelconque. Nous ne savons pas non plus à quelle époque l’histoire se déroulera, parmi les nombreux siècles sur lesquels s’écoule Star Trek. L’Académie Starfleet est présente dans de nombreuses œuvres de la licence, y compris les séries originales des années 1960, Star Trek : La Nouvelle Génération et Star Trek: Deep Space Nine (entre autres).