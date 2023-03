Star Trek: Discovery arrive à sa fin l’année prochaine avec la saison 5

La saison 5 de Star Trek: Discovery sera sa dernière et elle arrive en début d'année prochaine sur Paramount+.

Il ne reste plus qu’une saison avant que Star Trek: Discovery ne fasse ses adieux. La série de Paramount+ sera en effet terminée après la saison 5, laquelle, selon son résumé officiel, “verra le Capitaine Burnham (Martin-Green) et l’équipage de l’U.S.S. Discovery découvrir un mystère qui les enverra vers une aventure épique à travers la galaxie pour trouver un pouvoir ancien dont l’existence-même a été dissimulée à dessein pendant des siècles.” Selon Variety, Paramount+ diffusera cette cinquième saison en 2024 et non plus cette année comme précédemment annoncé.

Star Trek: Discovery marque la première fois pour la franchise qu’une femme noire tient le rôle principal et que des personnages de la communauté LGBTQIA+ sont mis en avant. Elle propose aussi un format plus “feuilleton”, si l’on peut dire, avec chaque épisode qui a sa propre petite histoire dans le fil conducteur de la saison, contrairement aux autres réalisations dans la franchise. Cet aspect est cependant devenu un critiqué jusqu’à ce que les showrunners s’en occupent et se lancent pleinement dans l’histoire principale avec un élément vraiment central dans la saison 4.

Comme The Hollywood Reporter le précise, la série détient actuellement le record de la série dramatique la plus longue sur Paramount+. Ses débuts en 2017 avaient permis un record d’abonnements pour le service de streaming, qui était alors connu sous le nom CBS All Access, et ce succès a ouvert la voie à d’autres séries Star Trek, dont Lower Decks et Prodigy.

Tanya Giles, directrice de la programmation chez Paramount Streaming, déclarait dans un communiqué : “Star Trek: Discovery est une série éternellement appréciée sur le service, très chère aux légions de fans de Star Trek ainsi qu’à nous tous chez Paramount+. La série et son casting incroyable ont lancé une nouvelle ère pour Star Trek lorsque la série a débuté il y a plus de six ans, représentant le futur du streaming avec un storytelling en feuilleton, donnant vie à des personnages profonds et complexes qui rendent hommage à l’héritage de Gene Roddenbery de représenter la diversité et l’inclusion, et de pousser tout cela dans un environnement qui a remporté de nombreuses récompenses. Cette ultime saison verra notre équipage bien-aimé partir vers une nouvelle aventure et nous sommes impatients de célébrer l’impact de la série sur la franchise avec cette dernière saison en début d’année prochaine.”

À l’heure actuelle, les Trekkies peuvent regarder Star Trek: Picard, disponible aussi sur Paramount+. Sa troisième saison sera aussi sa dernière, mais il y a des rumeurs qui circulent et qui annoncent que le service préparerait des spinoffs centrées sur certains personnages de cette série.