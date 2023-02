Le premier épisode de la dernière saison de Star Trek: Picard est disponible gratuitement sur YouTube

Le premier épisode de la saison trois de Star Trek: Picard est disponible gratuitement sur YouTube. L'occasion parfaite de se faire une idée de cette ultime saison.

Si vous êtes fan de la licence Star Trek, vous avez probablement suivi la série TV Star Trek: Picard. Difficile, effectivement, de passer à côté. D’autant que les deux premières saisons avaient vraiment quelque chose à offrir. S’il est difficile d’en dire autant de la dernière et ultime saison, c’est tout de même du contenu inédit à mettre sous la dent des amoureux de la saga. Et pour vous faire une idée de ce à quoi vous attendre, sachez que le premier épisode est disponible gratuitement sur YouTube.

Si vous suivez l’actualité autour de Star Trek, vous savez peut-être comme cette ultime saison est décriée. Pour certains, en résumé, elle est totalement vide de sens, ni plus ni moins. Mais si vous voulez la regarder pour vous faire votre propre avis, ou si vous ne pouvez résister à l’envie de voir l’équipage de l’Enterprise-D une dernière fois, vous devez savoir que Paramount propose une solution gratuite pour voir le premier épisode de la saison 3. Si vous vivez aux États-Unis, vous pouvez regarder l’épisode intitulé “The Next Generation” sur YouTube pendant une durée limitée. Et si vous ne vivez pas aux États-Unis, on ne vous répètera pas une fois encore l’utilité d’un VPN.

L’occasion parfaite de se faire une idée de cette ultime saison

Cet épisode d’introduction nous montre Jean-Luc Picard sortir, une fois encore, de sa retraite après que son ami et ancien premier officier Will Riker reçoit un avertissement du Dr. Beverly Crusher. Le journaliste Daniel Cooper de Engadget avait pu voir les six premiers épisodes de cette saison trois avant leur mise à disposition il y a quelques semaines sur Paramount+. Une saison ultime des plus plates, semble-t-il, avec un scenario bien trop évident. Mais cela ne devrait pas vous empêcher de vous faire votre propre avis, évidemment.