Paramount+ et Showtime vont fusionner pour devenir Paramount+ with Showtime

Paramount Global consolide ses activités de streaming et de télévision par câble en regroupant la chaîne Showtime TV et la plateforme Paramount+.

Ce changement de stratégie commerciale intervient alors que la maison-mère Paramount Global cherche à se renforcer dans le domaine du streaming pour concurrencer des sociétés comme Netflix, Disney et Warner Bros Discovery. Les offres actualisées et le changement de nom en Paramount+ with Showtime seront introduits dans le courant de l’année. Pour mémoire, Paramount+ coûte 4,99 dollars par mois, et Showtime 10,99 dollars par mois. Une offre groupée des deux services existe déjà, avec un prix de 11,99 dollars par mois.

The integration of @Showtime with @paramountplus is the natural next step in our evolution. https://t.co/HWvRnK0QPN — Paramount (@paramountco) January 30, 2023

Bob Bakish, PDG de Paramount Global, a déclaré :

Maintenant, avec le contenu de Showtime intégré dans notre service de streaming phare, et certains programmes originaux de Paramount+ rejoignant l’offre linéaire, Paramount+ deviendra la marque multiplateforme définitive dans l’espace de streaming – et la première de son genre à intégrer le streaming et le contenu linéaire de cette façon. Cette nouvelle offre combinée démontre comment nous pouvons tirer parti de l’ensemble de notre collection de contenus pour créer des liens plus profonds avec les consommateurs et une plus grande valeur pour nos partenaires de distribution. Ce changement permettra également de renforcer l’alignement de nos offres Paramount+ nationales et internationales, puisque Paramount+ est déjà composé de contenus Showtime à l’international. Et, très important, cette intégration va débloquer des efficacités opérationnelles et des avantages financiers à travers notre portefeuille plus large.

Plusieurs séries annulées chez Showtime

De nombreuses émissions de Showtime qui ne sont pas considérées comme essentielles pour alimenter le catalogue de Paramount+ devraient être supprimées. En début de semaine, la chaîne a dévoilé la liste des trois premières séries à passer à la trappe, à savoir Let the Right One In, American Gigolo et Three Women. Cette dernière est d’ailleurs en train d’être vendue à d’autres distributeurs/diffuseurs.