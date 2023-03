La saison 2 de Star Trek: Strange New Worlds arrive le 15 juin

Paramount+ fait le plein d'annonces autour de Star Trek. La saison 2 de Star Trek: Strange New Worlds arrivera le 15 juin.

Les fans de Star Trek savent désormais quand ils pourront découvrir les nouvelles aventures du Capitaine Christopher Pike. Paramount+ a en effet dévoilé que la deuxième saison de Star Trek: Strange New Worlds arrivera le 15 juin prochain, avec de nouveaux épisodes chaque jeudi. Bien que le service de streaming n’ait pas précisé l’histoire de cette nouvelle saison, mis à part le fait qu’il y aura un crossover avec Star Trek: Lower Decks, les fans auront 10 épisodes à se mettre sous la dent et la série à d’ores-et-déjà été renouvelée pour une troisième saison.

Paramount+ fait le plein d’annonces autour de Star Trek

Les amateurs de série d’animation résidant aux États-Unis, quant à eux, pourront profiter de la saison 4 de Lower Decks dans le courant du mois d’août et une cinquième saison est déjà en préparation. Ces nouveaux épisodes verront l’équipage de l’USS Ceritos en proie à des “ordinateurs malveillants”, pris au piège dans des grottes et affrontant des extraterrestres provenant de l’autre bout de la galaxie.

La saison 2 de Star Trek: Strange New Worlds arrivera le 15 juin

La deuxième saison de la série d’animation pour enfants Star Trek: Prodigy doit, quant à elle, désormais arriver au début de l’hiver. Enfin, la cinquième et dernière saison de Star Trek: Discovery arrivera au début de l’année 2024, cette date prévisionnelle n’a pas changé.

Ces deux confirmations de renouvellement ne sont pas une surprise. Si Paramount+ est désormais connu et reconnu pour bien davantage que Star Trek, la franchise de science-fiction culte reste l’une des principales attractions du service, il faut bien le reconnaître. Strange New Worlds et Lower Decks en particulier ont connu un franc et fort succès. Avec Picard qui tirera sa révérence en avril, il faut bien que les productions restantes gardent la flamme allumée. Une bonne chose pour les trekkies du monde entier !