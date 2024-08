Des personnages emblématiques de Star Trek bientôt à Starfleet Academy ?

L'univers de Star Trek va prochainement se retrouver au coeur de la série Starfleet Academy.

Tl;dr Star Trek: Starfleet Academy révèle son casting régulier, incluant des acteurs de Discovery et Voyager.

L’apparition du Docteur holographique de Voyager ouvre la possibilité à d’autres caméos de l’univers Star Trek.

Des personnages de Prodigy et Lower Decks pourraient apparaitre sous forme holographique.

Star Trek: Starfleet Academy sera diffusée sur Paramount+ en 2025 ou 2026.

Une nouvelle aventure Star Trek avec Starfleet Academy

La franchise Star Trek s’apprête à nous embarquer dans une nouvelle épopée. Star Trek: Starfleet Academy a dévoilé son casting, mélangeant des stars d’Hollywood comme Holly Hunter et Paul Giamatti avec de jeunes talents, et des acteurs de Star Trek: Discovery et Star Trek: Voyager.

Des caméos de l’univers Star Trek à anticiper ?

La présence du Docteur holographique de Star Trek: Voyager, interprété par Robert Picardo, a suscité la surprise. Étant un hologramme, ce dernier a la capacité de vivre éternellement, tant qu’il est sauvegardé. Cela laisse présager la possibilité d’autres apparitions de personnages de Star Trek dans la série à venir.

Une technologie holographique avancée

La technologie holographique du 32ème siècle pourrait permettre à d’autres personnages de l’univers Star Trek de faire leur apparition. En effet, si le Docteur de Star Trek: Voyager peut vivre éternellement, il en est probablement de même pour l’Hologramme Janeway de Star Trek: Prodigy.

Un casting prometteur

La série Star Trek: Starfleet Academy compte établir son jeune casting et ses nouveaux personnages avant de recourir à des caméos nostalgiques. Toutefois, si la série rencontre un succès sur la plateforme Paramount+ en 2025 ou 2026, il est possible que d’autres personnages de l’univers Star Trek rejoignent le casting.