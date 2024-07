Pourquoi le nouveau Hulk du MCU est-il rouge ?

Hulk Rouge est une version alternative de Hulk dans l'univers Marvel. Il s'agit en réalité du général Thaddeus "Thunderbolt" Ross, transformé en une puissante et agressive incarnation rouge du géant vert, et l'un des ennemis jurés de Bruce Banner, l'incarnation originale de Hulk.

Un nouveau Hulk dans le MCU

À tous les passionnés de l’univers cinématographique Marvel (MCU), préparez-vous à accueillir un nouveau personnage, issu de l’univers de Hulk, l’un des personnages les plus populaires de Marvel. En effet, Captain America: Brave New World apporte une nouvelle dynamique avec l’introduction de Hulk Rouge, un rival de Hulk, dont l’apparence rappelle énormément notre géant vert, à une différence près : la couleur.

La genèse du Hulk Rouge

Alors que Bruce Banner, alias Hulk, a obtenu ses pouvoirs suite à une exposition directe à une quantité phénoménale de radiations gamma, Thaddeus Ross, qui devient Hulk Rouge, a bénéficié d’une manipulation intentionnelle des pouvoirs de Hulk. En effet, Thaddeus Ross s’est allié à l’Intelligencia – un groupe composé du Leader, de M.O.D.O.K. et de Doc Samson – dans le but de créer un rival à la hauteur de Hulk. Après avoir maîtrisé Hulk, l’Intelligencia a utilisé des rayons cosmiques et du matériel spécial pour répliquer les pouvoirs de Hulk et les transférer dans le corps de Ross. Cette méthode mixte a dilué les radiations gamma, conduisant à la teinte rouge du Hulk Rouge, ainsi qu’à quelques autres forces et faiblesses spécifiques.

Les particularités du Hulk Rouge

Outre sa couleur, Hulk Rouge se distingue également par ses pouvoirs et capacités uniques. Il a l’avantage de pouvoir se transformer à volonté, contrairement à Banner dont la transformation est déclenchée par la colère. De plus, sa colère génère de grandes quantités de chaleur sur sa peau, qu’il peut manipuler et transférer au toucher, détruisant tout ce qu’il touche. Cependant, cela peut aussi le faire surchauffer et perdre sa concentration.

De plus, Hulk Rouge peut agir comme un conducteur de radiations et de nombreuses formes d’énergie. Il peut absorber d’énormes quantités de radiations et épuiser les pouvoirs des adversaires qui utilisent des attaques énergétiques. Néanmoins, il a aussi quelques faiblesses notables, qui découlent principalement d’une utilisation excessive de ses pouvoirs.