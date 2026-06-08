Nicolas Cage en The Question, le fan-casting DC qui tombe juste

Après son virage noir dans Spider-Noir, Nicolas Cage est propulsé vers un héros culte de DC. Et, pour une fois, l’idée a un vrai sens.

En bref Nicolas Cage est pressenti par des fans

The Question colle bien à son registre noir

DC tient peut-être un vrai bon coup

Le timing est presque trop parfait. Après sa performance très remarquée en The Spider dans la série Prime Video Spider-Noir, Nicolas Cage se retrouve au centre d’un nouveau fantasme de fans, cette fois du côté de DC, pour enfiler le costume de The Question. Et franchement, l’idée tient debout.

Sur X, le compte DCU Alert estime que Nicolas Cage en The Question serait le casting idéal. Ce n’est pas juste un délire de timeline. Il y a une logique derrière, et elle dépasse le simple plaisir de voir un grand nom débarquer dans un univers de super-héros.

Le bon acteur au bon moment

Ce que Spider-Noir a rappelé, c’est que Cage peut encore porter un personnage de comics sans donner l’impression d’un pari nostalgique. À son âge, on ne confie pas souvent ce type de rôle à des acteurs censés rester crédibles dans l’action, même si les doublures font une partie du travail. Mais le plus important n’est pas là.

Ce qui a vendu son Ben Reilly, c’est le jeu, la présence, ce mélange de gravité et d’étrangeté qui fonctionne très bien dans un cadre noir. Bon, justement, The Question vit presque dans cette tonalité-là.

Pourquoi The Question lui irait si bien

Dans les comics, The Question a existé sous plusieurs identités, mais la figure la plus connue reste Vic Sage. Dans sa vie civile, c’est un journaliste d’investigation. La nuit, il devient un justicier masqué, avec ce visage recouvert d’un masque mouvant assez dérangeant visuellement, ce qui n’est pas un détail.

Le personnage cherche un sens philosophique au monde, puis glisse peu à peu vers le conspirationnisme, avec un twist très DC, ses théories se révèlent souvent vraies. Pendant l’arc 52, il prend une place importante, développe un cancer du poumon et transmet le rôle à Renee Montoya. Plus tard, à l’époque Rebirth, Vic redevient The Question.

Vu comme ça, la passerelle avec le personnage joué par Cage dans Spider-Noir saute aux yeux. Enquête, ambiance poisseuse, violence plus sale que chorégraphiée, et un héros qui repose davantage sur son regard que sur ses acrobaties. Clairement, c’est un terrain qui lui va bien.

Un héros culte qui gagnerait enfin en visibilité

Le fan-casting n’est pas toujours gratuit. Chez DC, il a déjà tapé juste. Les fans imaginaient Jason Momoa en Lobo après l’arrivée de James Gunn à la tête du DC Universe, et c’est bien ce qui s’est produit avec Supergirl. Même chose, autrement, pour Nathan Fillion, que certains voulaient en Hal Jordan après son travail vocal, avant de le voir finalement jouer un Guy Gardner très excessif dans Superman.

Ici, les réactions restent partagées. Quelques utilisateurs sur X n’aiment pas l’idée, d’autres préféreraient des visages moins connus. Mais un acteur comme Nicolas Cage pourrait faire exactement ce dont The Question a besoin, sortir un héros culte de son statut de secret bien gardé. Et ça, pour le DCU, ce n’est pas anodin.