Pour Nicolas Cage, star de Spider-Noir, voici le meilleur interprète de Spider-Man

Nicolas Cage, célèbre pour avoir prêté sa voix au personnage de Spider-Noir dans l’univers Spider-Man, s’est récemment exprimé sur ses préférences en matière d’interprètes de l’homme-araignée, révélant selon lui le meilleur acteur ayant incarné le super-héros.

Tl;dr Nicolas Cage préfère Andrew Garfield en Spider-Man.

« Spider-Noir » démarre sur Prime Video.

Garfield reste apprécié malgré l’échec critique initial.

Andrew Garfield : le Spider-Man préféré de Nicolas Cage

Il y a parfois des opinions inattendues, même parmi les acteurs qui font vivre l’univers Marvel. Invité à partager son avis lors d’une interview pour la sortie de la série « Spider-Noir », actuellement disponible sur Prime Video, Nicolas Cage n’a pas hésité une seconde lorsqu’il s’est agi de désigner son interprétation préférée du célèbre homme-araignée. Selon lui, c’est Andrew Garfield, visage de « The Amazing Spider-Man », qui incarne au mieux le rôle à l’écran.

L’impact durable d’Andrew Garfield dans le rôle

Pourtant, tout n’a pas été simple pour Garfield. Si sa performance avait ravi une partie du public dès 2012, ses deux films réalisés par Marc Webb n’ont pas convaincu la critique, notamment un second opus jugé décevant par les observateurs et qui a précipité la décision de Sony Pictures de relancer la franchise avec un nouveau visage – cette fois, celui de Tom Holland. Malgré cela, Garfield a su marquer les esprits.

C’est ce que souligne également l’accueil chaleureux réservé à son retour dans le film phénomène « Spider-Man: No Way Home ». À en croire les réactions enthousiastes des spectateurs dès ses premières apparitions dans cette production, il semble évident que la communauté des fans continue de soutenir cet acteur, longtemps considéré comme un « Spider-Man » incompris.

Nicolas Cage : admiration assumée et nouvelle aventure télévisuelle

L’opinion de Cage n’est pas anodine. Celui qui prête désormais ses traits à Ben Reilly dans « Spider-Noir », une relecture sombre et rétro se déroulant dans le New York des années 1930, connaît bien l’univers des comics — il avait déjà prêté sa voix à un autre variant du héros dans « Spider-Man: Into the Spider-Verse ». Pour lui, « Garfield est vraiment formidable en Spider-Man. Il a apporté quelque chose d’unique et touchant au personnage. »

En guise de rappel, voici ce qu’on peut retenir de ce passage de flambeau :

Tobey Maguire , pionnier au cinéma grâce à Sam Raimi ;

, pionnier au cinéma grâce à Sam Raimi ; Andrew Garfield , favori inattendu selon Cage ;

, favori inattendu selon Cage ; Tom Holland, nouvelle incarnation depuis l’intégration à l’univers Marvel.

L’avenir du tisseur : entre nostalgie et attente

Reste désormais à savoir si Garfield aura droit à une nouvelle chance sous le masque rouge et bleu. Le comédien n’a jamais fermé la porte à un retour éventuel, tout dépendant désormais des choix stratégiques du tandem Sony/Marvel Studios. D’ici là, les amateurs peuvent découvrir « Spider-Noir » sur Prime Video… et débattre, comme toujours, sur leur version favorite du super-héros new-yorkais.