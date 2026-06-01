L’épisode méconnu de Star Trek: Deep Space Nine qui mérite d’être redécouvert par les fans

Parmi les nombreux épisodes de Star Trek: Deep Space Nine, il en existe un qui reste souvent ignoré par les fans, malgré sa richesse narrative et son importance dans l’évolution de la série et de ses personnages.

Tl;dr O’Brien soupçonné dans un épisode mystérieux de DS9.

La vérité : il est remplacé par un clone assassin.

Le destin tragique d’O’Brien, souvent malmené par la série.

L’énigme « Whispers » : quand O’Brien doute de tout

Au sein de l’univers foisonnant de Star Trek: Deep Space Nine, peu d’épisodes intriguent autant que « Whispers », diffusé le 7 février 1994. Cette aventure démarre alors que le lieutenant-chef Miles O’Brien, incarné par Colm Meaney, revient d’une mission diplomatique sur la planète des Parada. À peine a-t-il franchi les portes de la station qu’il sent un profond malaise : sa femme Keiko et sa fille semblent froides, les conversations chuchotent à son sujet, même son supérieur, le commandant Sisko, paraît agir dans son dos.

Un climat oppressant et des soupçons grandissants

Au fil des scènes, la tension grimpe : partout où il passe, O’Brien surprend des échanges secrets et se retrouve exclu des projets techniques dont il aurait dû avoir la supervision. Son examen médical avec le docteur Bashir s’éternise anormalement. Peu à peu, l’ingénieur commence à s’interroger : serait-il victime d’une machination ? Est-il contaminé par un mal inconnu ou prisonnier d’une réalité parallèle ? Les téléspectateurs aguerris ne tardent pas à percevoir qu’un élément central échappe encore à leur compréhension.

Un retournement classique mais efficace

À mesure que l’étau se resserre, l’épisode bascule soudain dans une course-poursuite : toute l’équipe de la station tente d’arrêter O’Brien pour des motifs obscurs. Dans sa fuite, il regagne la planète Parada… et découvre enfin la vérité. Depuis le début, nous suivions non pas l’officier authentique, mais un clone programmé comme assassin pour perturber un sommet de paix. Au moment où ce double croise le vrai O’Brien et réalise sa nature factice, il est abattu – ses dernières pensées restant dédiées à Keiko et Molly. Un ressort scénaristique connu du genre, certes, mais traité ici avec efficacité.

L’archétype « O’Brien Must Suffer » : souffrances en série

L’épisode « Whispers » inaugure en quelque sorte le fameux motif du « O’Brien Must Suffer ». Ce personnage subira plus que tout autre les pires tourments au fil des saisons – une sorte de fil rouge tragique presque ironique aux yeux des fans. Pour mémoire :

Tribunal , dans lequel O’Brien est arrêté puis humilié par les Cardassiens.

, dans lequel O’Brien est arrêté puis humilié par les Cardassiens. Hard Time , épisode où il vit vingt années carcérales en quelques heures.

, épisode où il vit vingt années carcérales en quelques heures. Time’s Orphan, qui voit sa fille livrée à elle-même pendant des années.

Pourtant, malgré toutes ces épreuves orchestrées par les scénaristes de Deep Space Nine, Miles O’Brien restera gravé dans l’histoire de Star Trek, véritable symbole du courage quotidien au sein du vaste univers interstellaire.