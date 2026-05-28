Paramount désapprouvait une technique narrative prisée par les scénaristes de Star Trek : La Nouvelle Génération

Les scénaristes de Star Trek : La Nouvelle Génération ont parfois eu recours à une méthode narrative qui déplaisait fortement à Paramount. Ce choix créatif, régulièrement contesté par le studio, a souvent été source de tensions durant la production de la série.

Tl;dr Les intrigues longues étaient rares dans TNG, par choix.

Les producteurs freinaient la sérialisation narrative.

Quelques épisodes marquants ont bravé cette règle.

Un format télévisuel dicté par la syndication

Au fil de ses sept saisons, Star Trek : La Nouvelle Génération s’est imposée comme une série phare du petit écran, tout en respectant les codes dominants de l’époque. La série se concentrait principalement sur des histoires indépendantes, chaque épisode constituant une intrigue complète et bouclée à la fin de l’heure. Un choix assumé par les studios et qui répondait à une logique bien précise : la syndication. Grâce à ce format épisodique, le public pouvait prendre la série en cours de route sans être perdu, un avantage indéniable pour maximiser l’audience lors de rediffusions.

L’appétit des scénaristes pour la continuité

Pourtant, derrière les caméras, le désir de raconter des histoires plus ambitieuses existait bel et bien. Plusieurs auteurs de La Nouvelle Génération ont exprimé leur frustration face à l’interdiction d’étendre les arcs narratifs sur plusieurs épisodes. Cette tension s’illustre parfaitement dans le témoignage de Ronald D. Moore, co-scénariste de l’épisode « Sins of the Father ». L’intrigue se penchait sur le déshonneur subi par Worf, confronté à la réputation entachée de son père au sein de l’Empire Klingon. Moore raconte : « L’épisode qui a vraiment changé la donne avant “Family”, c’était “Sins of the Father”. Je savais qu’il faudrait y revenir plus tard. » Pourtant, le producteur exécutif Rick Berman, réticent à ce type d’ouverture narrative, s’est contenté de grogner avant d’accepter que le suspense subsiste.

Sérialisation exceptionnelle : deux exemples marquants

Malgré ces résistances, quelques épisodes sont parvenus à s’affranchir du carcan imposé par le studio. Le cas emblématique reste sans doute « The Best of Both Worlds », où Picard est assimilé par les Borgs. Cet événement en deux parties a laissé les fans dans l’attente tout un été, impatients de découvrir le sort du capitaine au début de la saison suivante. Une tension rare dans la série.

Autre exception notable : « Family », écrit juste après « The Best of Both Worlds ». Selon Michael Piller, scénariste clé du programme, il fallait absolument aborder les conséquences psychologiques subies par Picard après son traumatisme auprès des Borgs. Il a dû convaincre longuement ses collègues pour explorer cette suite directe : « Pouvons-nous vraiment prétendre qu’un homme ayant vécu ça serait guéri dès l’épisode suivant ? » Finalement, compromis trouvé : ajouter une sous-intrigue plus typiquement science-fictionnelle.

L’héritage d’une narration mesurée

Aujourd’hui encore, ces rares entorses à la structure fermée rappellent combien La Nouvelle Génération avançait souvent prudemment en matière de narration continue. Si certains épisodes sériels sont restés gravés dans la mémoire collective des fans, ils demeurent l’exception dans un océan d’aventures indépendantes – fruit autant d’un choix industriel que d’une époque révolue du petit écran.