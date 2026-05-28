Emma D’Arcy partage la même critique que les fans sur le personnage de Rhaenyra dans House of the Dragon

L’acteur Emma D’Arcy, qui incarne Rhaenyra dans la série House of the Dragon, a partagé publiquement une critique au sujet de son personnage, rejoignant ainsi les préoccupations déjà exprimées par de nombreux fans du programme.

Tl;dr Rhaenyra deviendra plus active et radicale en saison 3.

L’intrigue s’oriente vers la guerre totale à Westeros.

Sortie prévue : 21 juin 2026 sur HBO.

Une héroïne en pleine métamorphose

Dans le sillage de son lancement retentissant en 2022, la série House of the Dragon a su s’imposer comme une nouvelle référence dans l’univers de Westeros. Pourtant, sa deuxième saison n’a pas manqué de diviser : loin d’entraîner les spectateurs dans la guerre civile tant redoutée, le récit a préféré temporiser, installant une tension palpable, mais frustrante pour certains. Plusieurs observateurs, dont l’auteur George R.R. Martin lui-même, ont pointé cette retenue narrative, où les personnages principaux — notamment Rhaenyra Targaryen, incarnée par Emma D’Arcy, et Alicent Hightower (Olivia Cooke) — semblaient à l’aube d’une bascule encore attendue.

Le souffle de la guerre imminente

Pourtant, si l’on en croit le nouveau dossier d’Entertainment Weekly, les choses devraient s’accélérer dès la troisième saison. Selon D’Arcy, « Rhaenyra a passé beaucoup de temps à réagir plus qu’à agir… coincée dans une position délicate. J’attends avec impatience qu’elle prenne enfin l’initiative, qu’elle cesse de devoir s’excuser sans cesse. » De telles confidences rejoignent les espoirs d’une large partie des fans, lassés par le manque d’audace guerrière du personnage jusqu’ici.

L’ambition de Rhaenyra revisitée

L’adaptation du roman « Fire & Blood » réserve en effet plusieurs écarts notables avec la version originale de George R.R. Martin. Si sur papier, Rhaenyra n’hésite guère avant d’entrer en guerre pour reprendre le Trône de Fer disputé par Alicent, la série a choisi une voie plus nuancée : le poids d’une prophétie ancestrale, transmise par Aegon le Conquérant, vient complexifier ses motivations. Ainsi, il ne s’agit plus seulement pour elle de récupérer un pouvoir usurpé ; la mission prend désormais des allures quasi messianiques où sauver Westeros devient une raison majeure d’agir.

Voici ce que suggèrent les confidences récentes d’Emma D’Arcy :

L’évolution du personnage pourrait basculer vers une forme de radicalisation fanatique ;

Cet engagement croissant annonce des actions moins conciliantes et bien plus sombres ;

L’observation progressive de cette « dérive vers la tyrannie » sera un enjeu narratif central.

Saison 3 : promesses et attentes renouvelées

Tout converge donc vers un troisième chapitre plus explosif : « C’est un vrai tournant qui se prépare… une montée inévitable vers le conflit total et l’irréversible. » Rendez-vous est donné aux spectateurs : la suite tant attendue sera diffusée sur HBO dès le 21 juin 2026. Les fans de dragons et d’intrigues politiques ne manqueront probablement pas ce retour au cœur du feu et du sang.