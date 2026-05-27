La fin de The Marshals prépare-t-elle une rencontre explosive avec le Dutton Ranch de Yellowstone ?

La conclusion de la série The Marshals intrigue les fans, qui spéculent sur une possible connexion avec l’univers de Yellowstone. Plusieurs éléments laissent entrevoir un rapprochement avec le célèbre Dutton Ranch, alimentant les attentes autour d’un éventuel crossover.

Tl;dr Final de « Marshals » prépare un crossover avec « Dutton Ranch ».

Tate Dutton kidnappé, Rip et Beth pourraient intervenir.

Fans inquiets d’un mélange entre deux univers très différents.

Des univers distincts, une convergence inévitable ?

Le vaste univers imaginé par Taylor Sheridan s’apprête-t-il à franchir une nouvelle étape ? Alors que plusieurs séries, toutes basées sur le même schéma mélodramatique efficace, gravitent autour de la saga « Yellowstone », seules quelques-unes partagent réellement un fil narratif commun. Jusqu’à présent, les liens étaient surtout tissés entre les préquelles « 1883 » et « 1923 », centrées sur la famille Dutton. Aujourd’hui, ce sont les suites, « Marshals » et « Dutton Ranch », qui se retrouvent à la croisée des chemins. La conclusion explosive de la première saison de « Marshals » laisse présager un événement rare : un véritable crossover entre ces deux univers jusqu’alors étanches.

Coup de théâtre et enlèvement : le jeu trouble de Tom Weaver

Dans le dernier épisode de la saison inaugurale de Marshals, le personnage de Tom Weaver – incarné par Chris Mulkey – dévoile une facette bien plus sombre qu’anticipé. Longtemps perçu comme un allié du héros Kayce Dutton (Luke Grimes), ce propriétaire rancher semble finalement manœuvrer en coulisses pour s’emparer des terres de Kayce. Le twist survient lorsqu’il propose à Tate, le fils de Kayce, une innocente partie de pêche au Texas… Une sortie à laquelle Kayce consent sans méfiance – erreur qui aboutit au quasi-enlèvement du jeune garçon. Ce scénario n’est pas sans rappeler une intrigue déjà éprouvante vécue dans la série-mère, où Tate avait frôlé la mort après avoir été kidnappé.

L’ombre des Dutton plane sur le Texas

Ironie du sort, c’est justement au Texas que résident désormais l’emblématique couple formé par Beth (Kelly Reilly) et Rip Wheeler (Cole Hauser). Depuis l’incendie dévastateur de leur ranch dans le Montana, ces figures marquantes se sont installées à Rio Paloma pour fonder leur propre exploitation, affrontant déjà leurs nouveaux rivaux locaux. Pourtant, jusqu’ici, aucune allusion n’a été faite à Kayce ou aux drames traversés en parallèle dans « Marshals ». Mais avec l’arrivée imminente de Tate et Weaver dans l’État voisin, tout semble converger vers une rencontre attendue — et probablement musclée — entre les membres dispersés du clan Dutton.

Une fusion risquée : enthousiasme ou inquiétude chez les fans ?

Si certains se réjouissent déjà d’un possible sauvetage orchestré par Beth et Rip dans une future saison 2 de « Marshals », beaucoup redoutent cependant la collision entre deux séries aux tonalités radicalement opposées. Pour clarifier cette divergence :

Dutton Ranch : drame familial centré sur l’univers impitoyable du ranching.

: drame familial centré sur l’univers impitoyable du ranching. Marshals : procédure policière axée sur l’action hebdomadaire.

La peur grandit donc : voir la force narrative et le ton singulier de « Dutton Ranch » dilués par les faiblesses scénaristiques reconnues dans « Marshals ». À défaut de certitudes sur la suite, on sait seulement que les deux séries continuent leur diffusion sur Paramount+. Un affrontement fratricide s’annonce peut-être… mais lequel des deux mondes finira-t-il par dominer ?