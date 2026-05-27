Le final de la saison 1 de Marshals offre enfin un rôle à cet ancien de Yellowstone, mais trop tard

Le final de la première saison de Marshals met enfin en avant un ancien acteur de Yellowstone en lui offrant une intrigue dédiée. Cependant, cette évolution narrative intervient tardivement, laissant certains spectateurs sur leur faim concernant ce personnage.

Tl;dr Tate Dutton sous-exploité dans « Marshals » Saison 1.

L’intrigue manque de cohésion, trop de fils narratifs secondaires.

Espoir d’un rôle plus central pour Tate en Saison 2.

Un héros longtemps en retrait

Le personnage de Tate Dutton, interprété par Brecken Merrill, aura longtemps attendu son heure dans la première saison de « Marshals ». Malgré son statut d’héritier du clan Dutton et ses dix apparitions sur treize épisodes, l’enfant n’a jamais vraiment eu droit à la place qu’on pouvait imaginer au vu des drames familiaux hérités de « Yellowstone ». Le décès brutal de sa mère, Monica Long Dutton, survenu entre les deux séries, semblait pourtant promettre une évolution profonde pour le jeune homme, déchiré entre un père plongé dans les affaires de police et sa propre douleur.

Un potentiel gâché par la dispersion du récit

Malgré cette configuration idéale pour explorer des thèmes forts – le deuil, la filiation, la violence qui s’immisce au sein du foyer – le scénario a préféré reléguer Tate au second plan. Dès l’ouverture, certains avaient cru discerner une dynamique conflictuelle père-fils digne du meilleur western contemporain : protestations contre une mine voisine, reproches sur l’absence paternelle… Mais très vite, l’intrigue s’est éparpillée. Il faut attendre l’ultime épisode pour voir Tate sortir enfin de l’ombre : lors d’une tentative d’assassinat contre le chef Thomas Rainwater (Gil Birmingham) réfugié dans leur cabane, c’est lui qui neutralise le tueur grâce à un tir précis. Trop peu, trop tard ? L’impression domine que ce moment décisif aurait mérité d’être préparé et creusé.

Pourquoi cette mise à distance ?

Les raisons avancées oscillent entre choix éditoriaux et considérations juridiques. Selon certains rapports cités outre-Atlantique, la mort de Monica aurait été décidée pour différencier clairement « Marshals » de sa série-mère et éviter des démêlés avec NBC autour des droits de diffusion. Ce contexte expliquerait que les auteurs aient hésité à faire porter davantage l’action sur Tate – quitte à perdre le fil émotionnel reliant les deux univers.

Voici quelques critiques récurrentes chez les fans :

L’absence de liant avec « Yellowstone » affaiblit l’ensemble.

L’écriture dilue l’identité néo-western chère à Taylor Sheridan.

Tate apparaît ou disparaît sans logique narrative forte.

Saison 2 : le sursaut tant attendu ?

La conclusion laisse planer un espoir : en toute fin d’épisode, Tate est enlevé par Tom Weaver (Chris Mulkey) et emmené au Texas. Est-ce enfin le signal d’un vrai rôle pivot pour lui ? Si la série veut retrouver ce supplément d’âme propre à l’univers Dutton, elle devra assurément accorder à Tate une trajectoire digne de ses promesses initiales — et offrir aux spectateurs un attachement renouvelé à ces racines familiales. Pour l’heure, « Marshals » reste disponible sur Paramount+.