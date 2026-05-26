Euphoria saison 3 : un personnage principal disparaît brutalement dans l’épisode 7

La troisième saison d’Euphoria connaît un tournant dramatique avec la disparition soudaine de l’un des personnages principaux lors du septième épisode, bouleversant ainsi la dynamique de la série et l’avenir de ses protagonistes.

Tl;dr Nate Jacobs meurt dans l’épisode 7 de la saison 3.

Jacob Elordi quitte la série après un rôle réduit.

Le final s’annonce chaotique et imprévisible.

Nate Jacobs : une sortie fracassante pour le personnage central

Au terme d’un septième épisode particulièrement déconcertant, la série « Euphoria » vient de se séparer brutalement de l’un de ses personnages originaux : Nate Jacobs, incarné par l’acteur récemment oscarisé Jacob Elordi. Un choix narratif qui, bien que prévisible au vu de la trajectoire du personnage cette saison, n’en reste pas moins surprenant par sa mise en scène rocambolesque.

Après un bond temporel de cinq ans, le spectateur retrouvait Nate à la tête de l’entreprise familiale fondée par son père décédé, Cal, tout en menant une existence factice auprès de sa femme-trophée, Cassie Howard. Derrière cette façade clinquante et dorée se cachaient surtout des ennuis financiers majeurs. Pris à la gorge par une dette colossale contractée auprès du dangereux Naz, Nate était peu à peu entraîné vers sa perte.

Un décès qui fait réagir, une scène à la limite du burlesque

Difficile de ne pas rester interloqué devant la manière dont les scénaristes ont choisi d’orchestrer la fin du personnage : enterré vivant avec un tuyau d’oxygène comme seule issue, Nate succombe… à la morsure d’un serpent tombé dans le conduit ! La surenchère dramatique, déjà critiquée par certains fans pour ses excès cette saison, a atteint ici des sommets. Les coulisses révèlent même que le créateur Sam Levinson, manifestement déçu de ne pouvoir placer Elordi face à un vrai serpent à sonnette, s’est contenté d’un boa équipé d’un « rattle ». Un détail qui illustre l’étrangeté grandissante des choix créatifs sur ce tournant du show.

Elordi, sous-employé, mais déjà tourné vers l’avenir

Il faut dire que Jacob Elordi, tout juste salué aux Oscars pour son interprétation dans « Frankenstein » signé Guillermo del Toro, semblait déjà prendre ses distances avec Euphoria. Son implication limitée lors de cette troisième saison n’a échappé ni aux critiques ni au public : scènes souvent isolées et brèves, intrigue réduite au strict minimum. Pour beaucoup, l’acteur n’était là que pour tourner rapidement quelques séquences avant de voguer vers d’autres projets plus ambitieux — il sera prochainement à l’affiche de « The Dog Stars » aux côtés de Margaret Qualley et Josh Brolin.

Vers un final sous haute tension ?

Alors que le dernier épisode doit être diffusé le 31 mai, les pronostics vont bon train quant au sort réservé aux autres protagonistes. La confrontation annoncée entre le patron sulfureux du strip club Alamo Brown, la trafiquante glaciale Laurie et la figure centrale Rue (Zendaya) laisse planer un parfum d’incertitude totale. Après une saison qualifiée tour à tour d’étrange ou décevante, difficile désormais d’anticiper ce que réserve vraiment ce final où tous les coups semblent permis.