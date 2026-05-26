Le grand antagoniste de Rick and Morty signe son retour dans la saison 9

La neuvième saison de Rick and Morty marque le retour du principal antagoniste de la série. Les nouveaux épisodes s’annoncent décisifs, relançant l’intrigue autour de ce personnage emblématique et promettant de grands bouleversements pour les héros.

Tl;dr Evil Morty fait un retour marquant en saison 9.

L’épisode mêle introspection et action animée soignée.

La série privilégie l’originalité à la continuité stricte.

Un retour très attendu : Evil Morty bouscule la saison 9

Il y a quelques années, impossible d’ignorer l’influence de Rick and Morty. Entre 2015 et 2017, la série signée Adult Swim s’imposait comme un véritable phénomène de l’animation adulte, inspirant moult copies et générant des scènes cultes — jusqu’à provoquer un chaos mémorable chez McDonald’s pour une simple sauce promotionnelle. Aujourd’hui, alors que le bruit médiatique s’est apaisé, la série s’offre un renouveau créatif avec le lancement de sa neuvième saison.

Evil Morty : plus complexe qu’un simple antagoniste

Le premier épisode, intitulé « There’s Something About Morty », marque le grand retour du principal antagoniste : Evil Morty. Loin d’être seulement un méchant charismatique, ce personnage intrigue par sa relation ambiguë avec Rick. On découvre ainsi que Rick entretient depuis quelque temps des contacts secrets avec lui, multipliant les aventures malgré leur passé tumultueux. Ce même Evil Morty n’avait-il pas usé de ruses pour devenir président avant d’exterminer nombre de variantes Rick et Morty afin de fuir le multivers ?

Pour autant, l’épisode ne se contente pas d’un simple affrontement. Si la réalisation visuelle — ponctuée de scènes d’action inspirées notamment par « Akira » — est à saluer, c’est surtout la profondeur psychologique qui surprend. Evil Morty, malgré ses ambitions démesurées et ses gadgets sci-fi (dont le redoutable Omega Device, capable d’anéantir tous les membres de la famille Smith à travers les univers), reste avant tout un adolescent en quête d’attention paternelle.

Narration libre : loin des contraintes du « canon »

Ce choix narratif illustre bien l’approche défendue par Dan Harmon, co-créateur de la série. Celui-ci a souvent exprimé ses réticences vis-à-vis du respect rigide du « canon ». À ses yeux, il est primordial de bousculer les attentes plutôt que d’y céder systématiquement. Les dernières saisons témoignent d’ailleurs de cette philosophie : même l’introduction retentissante de Rick Prime en saison 7 n’a pas servi de fil rouge, mais plutôt d’ingrédient ponctuel.

Afin de faciliter la lecture des nouveautés apportées cette saison :

L’accent est mis sur des histoires originales au détriment du fan-service.

Le retour des personnages majeurs reste exceptionnel et soigneusement dosé.

Aucune promesse sur l’avenir… sauf celle d’être surpris

Rien ne garantit qu’Evil Morty deviendra une présence régulière ou centrale dans la suite. Sa réapparition doit être vue pour ce qu’elle est : une parenthèse intense dans l’univers foisonnant de la série. Alors, il vaut mieux savourer chaque rencontre imprévue avec le plus fascinant des adversaires de Rick – sans jamais tenter de prédire ce que réserve encore cet ovni télévisuel.