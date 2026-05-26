L’auteur de science-fiction Andy Weir rêve de revisiter la fin controversée de cette série culte

L’écrivain de science-fiction Andy Weir a récemment exprimé son souhait de revoir la conclusion d’une célèbre série télévisée, dont le dernier épisode continue de diviser les fans et de susciter des débats passionnés parmi les amateurs du genre.

Tl;dr Andy Weir critique la fin de Game of Thrones .

. Il propose de réécrire la dernière saison.

Weir reste reconnu pour ses talents de conteur.

Un jugement tranchant sur la conclusion de Game of Thrones

Parmi les nombreuses voix déçues par la fin de Game of Thrones, celle de l’auteur à succès Andy Weir, connu pour ses romans comme Seul sur Mars et Projet Dernière Chance, résonne avec une certaine ironie. Lors d’une session « ask me anything » sur Reddit, à l’occasion de la sortie de son dernier ouvrage, il n’a pas hésité une seconde lorsqu’on lui a demandé quel dénouement d’œuvre il aimerait réécrire. Sa réponse ? Il choisirait sans hésiter de « réécrire l’intégralité de la dernière saison de Game of Thrones ». Et on comprend pourquoi.

Une série qui s’effondre sur la ligne d’arrivée

En binge-watchant les huit saisons, le contraste devient frappant entre l’écriture aiguisée des six premières et le virage pris dès la septième. Les dialogues s’émoussent, et des figures jadis complexes — citons Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen, ou encore Jon Snow — se retrouvent réduites à des archétypes simplistes. Entre une cadence narrative effrénée, imposée par la réduction des deux dernières saisons voulue par les showrunners David Benioff et D.B. Weiss, et un désir manifeste de clore au plus vite pour d’autres projets (notamment un « Star Wars » avorté), l’intrigue sombre dans l’absurde.

L’avis d’un expert du récit… et ses propres limites

Ce qui rend le point de vue d’Andy Weir d’autant plus savoureux ? C’est sa réputation : on peut certes discuter sa plume parfois jugée trop technique ou mathématique, mais difficile de lui enlever son sens du suspense et du rythme. Ses œuvres, dont le très populaire Seul sur Mars, prouvent qu’il sait captiver grâce à une construction narrative solide.

Voici quelques éléments qui font débat concernant ce final controversé :

Pauvreté du dialogue : des personnages caricaturaux, loin de leur profondeur originelle.

des personnages caricaturaux, loin de leur profondeur originelle. Cohérence sacrifiée : intrigues précipitées et développements incohérents.

intrigues précipitées et développements incohérents. Sens du « meilleur récit » perdu : jusqu’à couronner un protagoniste quasi absent comme roi.

Et si Andy Weir prenait la plume ?

Si le critère ultime reste « qui a la meilleure histoire », alors pourquoi ne pas laisser une figure reconnue du storytelling comme Andy Weir tenter l’expérience ? Certes, sa prose ne plaira pas à tous — question d’affinités personnelles — mais impossible d’ignorer sa capacité à tisser des intrigues haletantes. En attendant cette hypothétique réécriture, il reste possible (pour les plus courageux) de revoir la dernière saison sur HBO Max ou bien de découvrir le roman « Project Hail Mary » en vidéo à la demande.