Un moment clé relie The Mandalorian et Grogu à une scène culte de The Last of Us

La série The Mandalorian et le film The Mandalorian and Grogu présentent une séquence marquante qui rappelle un moment clé de la série The Last of Us, soulignant des similitudes frappantes dans leur narration et leur mise en scène.

Tl;dr Pedro Pascal incarne deux héros protecteurs dans deux univers.

« The Mandalorian and Grogu » s’inspire de « The Last of Us ».

La tension dramatique diffère fortement entre les deux œuvres.

Des univers distincts, un acteur-pivot

Il suffit d’un casting pour tisser un lien inattendu entre deux mondes : voilà ce que Pedro Pascal réalise, à la croisée de « The Mandalorian and Grogu » et du phénomène post-apocalyptique « The Last of Us ». Si la galaxie lointaine de Star Wars et l’Amérique dévastée par le cordyceps semblent n’avoir rien en commun, c’est bien l’acteur chilien qui fait office de passerelle, incarnant à chaque fois une figure paternelle désabusée — avec, dans les deux cas, une enfant inattendue à protéger.

L’hommage assumé du space opera au jeu vidéo

Dans l’une des séquences-clés du nouveau film, Din Djarin, frappé par la morsure d’un Dragonsnake sur la planète Nal Hutta, sombre dans l’inconscience. S’ensuit alors une parenthèse surprenante où Grogu, privé de son mentor, doit assurer sa propre survie : il veille sur Mando, improvise un abri sommaire et échappe ingénieusement aux patrouilles hostiles. Ce schéma narratif évoque immanquablement la fameuse scène hivernale de « The Last of Us », lorsque Joel, grièvement blessé dans les paysages gelés du Colorado, laisse à Ellie le soin de prendre les rênes.

Tension dramatique : là où le bât blesse ?

Pourtant, malgré la ressemblance des situations — le héros fort mis hors-jeu et l’élève obligé de se dépasser —, la portée émotionnelle diverge. Dans le jeu vidéo comme dans son adaptation télévisée sur HBO, le passage où Ellie s’occupe seule de Joel marque un tournant décisif pour son développement. Le danger paraît palpable : la survie n’est jamais acquise. À l’inverse, lorsque « The Mandalorian and Grogu » s’essaie à ce type de suspense, le public peine à croire que Mando ou Grogu pourraient vraiment être en péril.

Voici ce qui différencie nettement les deux approches :

Tension permanente chez « The Last of Us », sentiment d’urgence réel.

chez « The Last of Us », sentiment d’urgence réel. Tonalité familiale pour « The Mandalorian and Grogu », où l’on privilégie humour et tendresse.

pour « The Mandalorian and Grogu », où l’on privilégie humour et tendresse. L’enjeu dramatique sert avant tout à valoriser le duo plus qu’à provoquer l’angoisse.

L’héritage d’un duo devenu modèle

Difficile cependant d’ignorer l’alchimie qui unit ces tandems improbables. Que ce soit sur fond de science-fiction ou d’horreur post-pandémique, la dynamique « protecteur/enfant » a trouvé en Pascal un interprète remarquable. Reste à savoir si les créateurs de Star Wars oseront aller aussi loin que ceux de « The Last of Us » pour faire évoluer leurs personnages… ou s’ils préféreront rester dans le confort rassurant d’un divertissement tous publics. La réponse se joue peut-être déjà sur grand écran : « The Mandalorian and Grogu » est désormais en salles.