The Punisher : One Last Kill révèle peut-être l’ennemi Marvel le plus terrifiant de Frank Castle

Le dernier affrontement de Frank Castle dans The Punisher: One Last Kill pourrait bien avoir dévoilé l’antagoniste le plus redoutable auquel il ait jamais été confronté dans l’univers Marvel, bouleversant ainsi l’équilibre des forces autour du justicier.

Tl;dr Barracuda apparaît dans « The Punisher: One Last Kill ».

Le film rend hommage aux comics originaux.

L’avenir du personnage reste ouvert dans le MCU.

Le retour d’un adversaire mythique dans « The Punisher: One Last Kill »

Dès les premières scènes de « The Punisher: One Last Kill », le spectateur retrouve un Frank Castle (incarné par Jon Bernthal) acculé, traqué jusque dans son propre quartier. À l’origine de cette traque : la redoutable Ma Gnucci (Judith Light), bien décidée à se venger après la mort de son fils. Mais au-delà de cette vendetta, c’est surtout la présence silencieuse et intimidante d’un certain Barry, qui intrigue les fans avertis.

Barracuda, une menace qui plane sur l’univers Marvel

Derrière ce sobriquet se cache en réalité l’un des antagonistes les plus notoires issus des comics de Garth Ennis : Barracuda. Interprété par Jamal Lloyd Johnson, ce colosse taciturne réunit toutes les caractéristiques du monstre dont se souviennent les lecteurs : physiquement imposant, impassible face à Frank Castle, et réputé pour ses actes extrêmes — cannibalisme compris. Le clin d’œil n’a pas échappé aux connaisseurs, d’autant que les créateurs de ce nouveau chapitre l’ont désormais confirmé sans détour.

L’hommage aux comics, un choix assumé et salué

Ce choix de casting et d’écriture traduit une volonté évidente : faire du film un véritable hommage aux racines du personnage. Comme le souligne le co-scénariste Reinaldo Marcus Green, l’introduction de personnages comme Ma Gnucci et Barracuda constitue « un clin d’œil à tout ce que la suite du MCU pourrait offrir ». Un enthousiasme partagé par Jamal Lloyd Johnson lui-même sur Instagram : « Même avec un petit rôle, rejoindre cet univers iconique compte énormément pour moi ».

Les amateurs auront noté trois éléments marquants :

Barracuda , enfin incarné à l’écran avec fidélité ;

, enfin incarné à l’écran avec fidélité ; L’ambiance volontairement violente et débridée — fidèle aux comics ;

L’ouverture laissée à une suite ou à d’autres apparitions dans le MCU.

L’avenir du Punisher au sein du MCU : entre espoirs et incertitudes

Si la rivalité entre Frank Castle et Barracuda semble prête à s’installer durablement, rien n’indique toutefois que Marvel poussera plus loin la violence graphique typique du personnage. La prochaine apparition prévue pour le Punisher sera dans « Spider-Man: Brand New Day », une production PG-13 où il paraît difficile d’imaginer un Barracuda fidèle aux origines, tant le ton y sera édulcoré. Pourtant, nombreux sont ceux qui espèrent voir fleurir de nouveaux épisodes plus adultes autour du justicier maudit — car, au fond, un affrontement Frank contre Barry ne mériterait-il pas mieux qu’une simple apparition en second plan ?