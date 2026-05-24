La première saison de « L’Île aux naufragés » a involontairement rendu hommage à JFK

La première saison de la série télévisée « L'Île aux naufragés » comporte, sans l’avoir voulu, un clin d’œil à John F. Kennedy. Ce détail singulier relie le célèbre sitcom des années 1960 à la mémoire du président américain assassiné.

Tl;dr La saison 1 rend hommage à JFK en ouverture.

Le drapeau en berne apparaît après l’assassinat de Kennedy.

Saison 2 : nouvelle séquence, hommage supprimé.

Un détail poignant dans le générique d’une série culte

La première saison de L’Île aux naufragés (Gilligan’s Island) demeure ancrée dans la mémoire collective, notamment pour un détail méconnu. Derrière l’aspect léger et loufoque du célèbre sitcom diffusé sur CBS, une discrète référence à un drame national s’est glissée dans le générique d’ouverture. Durant toute cette saison initiale, les téléspectateurs attentifs pouvaient apercevoir un drapeau américain hissé à mi-hauteur, symbole silencieux du deuil consécutif à l’assassinat du président John F. Kennedy.

L’impact de l’assassinat de Kennedy sur le tournage

Tout remonte au vendredi 22 novembre 1963, date tragique où le destin bascula pour toute une nation. Ce jour-là, l’équipe de L’Île aux naufragés achevait le tournage de son pilote – épisode resté inédit près de trois décennies – sur l’île hawaïenne de Moloaʻa Bay. Le choc fut immense lorsque la nouvelle tomba sur le plateau : « Quelqu’un a déboulé pour annoncer que Kennedy venait d’être abattu », se souvient Russell Johnson dans son ouvrage. Entre stupeur et larmes, la production poursuivit difficilement ses prises malgré la sidération générale. Quelques jours plus tard, alors que la douleur restait vive dans tout le pays, des scènes additionnelles furent enregistrées au port de l’Ala Wai Yacht Club, à Honolulu.

Une empreinte visuelle discrète mais marquante

C’est précisément lors du tournage du générique original que ce détail s’est imposé : au départ du mythique S.S. Minnow, on distingue nettement en arrière-plan ce fameux drapeau en berne. Ainsi, chaque épisode en noir et blanc de la première saison s’ouvre sans fanfare, mais avec ce clin d’œil respectueux à la mémoire présidentielle. Un hommage discret, souvent ignoré des téléspectateurs, mais porteur d’une forte charge symbolique.

Nouveaux horizons pour la suite de la série

En septembre 1965, les temps changent. La diffusion bascule enfin en couleur et une nouvelle séquence d’ouverture vient remplacer l’ancienne. Cette fois-ci tournée à Marina del Rey, près de Los Angeles, elle efface naturellement toute référence directe à Kennedy : plus de drapeau en berne dans les images colorisées qui accompagneront désormais le show jusqu’à sa fin. À noter tout de même que ce nouveau générique n’échappera pas aux interprétations farfelues – notamment la fameuse « théorie du huitième passager » qui viendra alimenter les discussions des fans durant des années.

Derrière les aventures insulaires et les répliques cultes, L’Île aux naufragés aura su capter aussi quelque chose du pouls d’une époque secouée par ses tragédies nationales…