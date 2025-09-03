Un nouveau drame signé par un créateur d’« Outer Banks » arrive sur Prime Video, idéal pour clore l’été

Prime Video enrichit son catalogue avec une nouvelle série dramatique imaginée par l’un des créateurs de la populaire « Outer Banks » de Netflix. Ce programme prometteur s’annonce comme un choix idéal pour accompagner la fin de l’été.

Tl;dr « The Runarounds » : nouvelle série musicale sur Prime Video.

Critiques partagées, ambiance ado légère et performances musicales.

Série idéale pour un divertissement estival sans prétention.

Un nouveau souffle adolescent sur Prime Video

À la croisée des chemins entre série musicale et récit initiatique, Prime Video dévoile cet automne « The Runarounds ». Derrière cette nouveauté, on retrouve Jonas Pate, l’esprit à l’origine du phénomène adolescent de Netflix, « Outer Banks ». Huit épisodes pour suivre les rêves, les amitiés et les incertitudes d’une bande de lycéens fraîchement diplômés de Wilmington, en Caroline du Nord. Mais que réserve vraiment ce show qui entend capturer, selon la plateforme, « le frisson de tout risquer à l’orée de l’âge adulte pour poursuivre ses rêves » ?

Derrière le scénario : passion et authenticité

Ce qui distingue immédiatement « The Runarounds », c’est la présence au casting des musiciens qui ont inspiré la fiction. On retrouve notamment William Lipton, Axel Ellis, ou encore Jeremy Yun, entourés d’acteurs comme Lilah Pate ou Brooklyn Decker. L’intrigue ? Un groupe soudé par la musique, déterminé à percer malgré les obstacles – amour naissant, conflits familiaux ou liens d’amitié mis à rude épreuve. Entre performances scéniques et galères du quotidien, la série joue résolument la carte de l’authenticité.

Côtés critiques : entre légèreté assumée et réserves marquées

Du côté des premiers retours, difficile d’ignorer la division. Si certains saluent l’ambiance détendue et la dynamique du groupe, d’autres pointent une certaine superficialité. Pour le critique TV du LA Times, Robert Lloyd, il s’agit d’une série « fluffy, parfois touchante, mais jamais complètement absurde — un conte aspirant qui pourrait plaire aux ados en quête de reflet émotionnel où la musique joue le rôle de mégaphone ». À l’opposé, chez Variety, Aramide Tinubu tranche : « Cela n’apporte rien au genre YA. Les personnages restent fades, le scénario manque d’originalité et le tout donne un sentiment brouillon difficile à dépasser dès le pilote. »

Bilan : une parenthèse estivale légère pour amateurs du genre

En parcourant les premiers épisodes, impossible de ne pas ressentir un certain plaisir devant les scènes musicales sincères où le casting semble véritablement s’amuser. Certes, le fil rouge suit une trame classique – histoires de cœur adolescentes, affrontements familiaux prévisibles et amitiés à l’épreuve –, mais c’est peut-être justement ce mélange de simplicité et d’énergie qui fera mouche auprès des spectateurs en quête d’un divertissement sans prise de tête. Pour ceux qui préfèrent explorer d’autres horizons sur la plateforme, sachez qu’une sélection variée attend toujours sur Prime Video.