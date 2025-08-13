Madelyn Cline (Outer Banks) se confie sur son envie de participer à un spin-off Netflix

Madelyn Cline, connue pour son rôle dans la série à succès Outer Banks, a partagé ses impressions sur la perspective de retrouver son personnage dans un spin-off potentiel sur Netflix, alors que les fans attendent avec impatience des nouvelles de l’univers étendu.

Tl;dr Madelyn Cline prête à revenir dans « Outer Banks ».

Une suite ou un spin-off envisagés par Netflix.

L’avenir dépend du sort des personnages principaux.

Un univers en expansion autour de « Outer Banks »

Alors que la cinquième et ultime saison de la série à succès « Outer Banks » approche, les spéculations vont bon train quant à l’avenir de cet univers qui a séduit des millions d’abonnés sur Netflix. Les créateurs, Jonas Pate, Josh Pate et Shannon Burke, ne cachent d’ailleurs pas leur enthousiasme pour poursuivre l’aventure sous d’autres formes. À ce sujet, Jonas Pate confiait récemment : « Nous sommes impatients de dévoiler la saison 5 et aussi d’explorer d’autres histoires dans cet univers à l’avenir ». Rien n’a été officialisé pour un éventuel spin-off, mais la plateforme multiplie déjà les initiatives annexes : un jeu mobile textuel dérivé de la série et même le festival musical « Poguelandia » lancé en 2023.

L’atout Madelyn Cline, figure emblématique de la série

Difficile d’évoquer le phénomène « Outer Banks » sans mentionner Madelyn Cline. Propulsée au rang de star grâce à son rôle de Sarah Cameron — l’adolescente téméraire originaire de Caroline du Nord — elle a su incarner l’esprit même du show. La production, désireuse d’éviter les profils trop formatés issus du théâtre, misait sur une distribution reflétant vraiment les jeunes aventuriers locaux. Ce choix s’est révélé payant, tant le public s’est attaché à ce groupe éclectique parti à la chasse au trésor.

Vers un retour ou une nouvelle aventure ?

Même si l’actrice multiplie désormais les projets, avec notamment une apparition remarquée dans « Glass Onion: A Knives Out Mystery » et bientôt dans « I Know What You Did Last Summer », elle n’écarte pas l’idée de retrouver un jour l’univers qui l’a révélée. Lors d’un entretien avec Screen Rant, elle confiait : « J’adorerais revenir faire un petit caméo. J’ai déjà dit à [Jonas Pate] : tout ce qui touche à « Outer Banks », laissez-moi y participer, même pour quelque chose de fun et léger. »

L’incertitude plane sur le destin des héros

L’hypothèse d’un retour ou d’une suite dépend toutefois du sort réservé aux personnages lors du final attendu en 2026. Les rebondissements sont monnaie courante chez les Pogues et leurs rivaux des Kooks : on se souvient par exemple du décès marquant de JJ Maybank (Rudy Pankow) lors du dernier épisode diffusé. Voici ce qui pourrait conditionner une éventuelle continuité :

La survie ou non des figures principales comme Sarah Cameron ;

L’engagement renouvelé des acteurs majeurs ;

L’intérêt durable du public autour de cette franchise.

À l’image d’autres séries phares telles que « Stranger Things », il ne serait donc pas surprenant que Netflix capitalise encore longtemps sur le succès de cet univers balnéaire devenu culte.