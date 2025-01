Ces films Netflix aux rebondissements imprévisibles

Découvrez trois films totalement inattendus sur la plateforme de streaming Netflix.

Tl;dr Netflix propose une variété de films à rebondissements.

Des films comme « Oldboy », « Glass Onion : A Knives Out Mystery » et « Apostle » sont recommandés.

Pas de spoilers dans les recommandations.

Que vous soyez un cinéphile aguerri ou un spectateur occasionnel, l’expérience époustouflante d’un bon rebondissement dans un film est inégalée. Netflix, le géant mondial du streaming, offre une pléthore de ces joyaux cinématographiques. Préparez-vous à être surpris, même si vous vous attendez à l’inattendu.

Surprenez-vous avec « Oldboy » (2003)

Le film « Oldboy » est souvent cité lorsque l’on recherche un film à rebondissement. Ce thriller d’action de 2003 du réalisateur Park Chan-wook est une histoire captivante avec une révélation déchirante en son cœur. Un père absentéiste et alcoolique, Oh Dae-su est enlevé et emprisonné pendant 15 ans sans raison apparente. À sa libération, il est déterminé à trouver ses ravisseurs et à comprendre leurs motivations. Regardez « Oldboy » sur Netflix dès maintenant.

« Glass Onion : A Knives Out Mystery » (2022) – Un tourbillon de mystère

« Glass Onion » est la suite du premier film « Knives Out », un retour réconfortant aux histoires de détective classiques, mais avec suffisamment de rebondissements modernes pour rester frais. Le détective Benoit Blanc, interprété par Daniel Craig, est invité sur une somptueuse île grecque pour résoudre un meurtre au sein d’un groupe d’amis apparemment unis, mais dont chacun a un motif pour le meurtre. Regardez « Glass Onion : A Knives Out Mystery » sur Netflix dès maintenant.

Plongez dans l’inconnu avec « Apostle » (2018)

« Apostle », un conte folklorique gothique du réalisateur Gareth Evans, est une histoire lente mais fascinante qui vous tiendra en haleine jusqu’au troisième acte. Thomas Richardson voyage vers une île galloise isolée pour sauver sa sœur, captive d’une mystérieuse secte religieuse. Sur place, il découvre que ce lieu autrefois idyllique et paisible abrite de nombreux secrets sinistres. Regardez « Apostle » sur Netflix dès maintenant.

En conclusion, Netflix propose une multitude de films à rebondissements qui sauront vous surprendre et vous captiver à chaque instant. Préparez votre pop-corn, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter dans ces mondes mystérieux et imprévisibles.