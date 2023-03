Netflix espère que limiter ses films originaux permettra d’améliorer leur qualité

Moins de films originaux Netflix à venir pour améliorer leur qualité. Un changement de stratégie qui s'accompagne d'une importante restructuration.

Netflix a lancé au moins un film par semaine ces deux dernières années, mais pour 2023, l’entreprise semble changer de dynamique. Selon Bloomberg, le géant du streaming restructure sa division dédiée aux films et sortira moins de films. Le géant américain combinera l’équipe travaillant sur les petits projets avec un budget de 30 millions de dollars ou moins et l’équipe qui produit des films avec des budgets entre 30 et 80 millions de dollars. Cette restructuration conduira à un “certain nombre” de licenciements – le nombre exact n’a pas été communiqué – et au départ de deux cadres importants. Lisa Nishimura, qui supervise les documentaires comme Tiger King et les films à petit budget, ainsi que le vice-président Ian Bricke quittent tous deux la société après plus de dix ans.

Moins de films originaux Netflix à venir pour améliorer leur qualité

Comme Bloomberg le précise, Netflix avait accéléré ses efforts de développement de films après que les studios ont commencé à mettre sur pied leurs propres services de streaming plutôt que de proposer leurs films sous licence à la plateforme. En plus des équipes dédiées aux films à petit et moyen budget, Netflix a une troisième division pour les projets à grand budget. On ne sait pas si cette dernière est affectée par cette restructuration.

Malgré le grand nombre de titres déjà lancés par Netflix, seuls quelques-uns ont été acclamés, cumulé des millions d’heures de vues ou eu un impact culturel similaire à celui des plus gros blockbusters. Selon la page Top 10 de l’entreprise, parmi les films les plus vus en 2021 et 2022, on trouve Red Notice, Don’t Look Up et Glass Onion: Une histoire à couteaux tirés. Le grand manitou de Netflix Film, Scott Stuber, a pris la décision de ralentir sensiblement sur les films de cette année pour pouvoir garantir des projets de plus grande qualité.

Un changement de stratégie qui s’accompagne d’une importante restructuration

Scott Stuber n’a pas précisé combien de personnes allaient perdre leur emploi avec cette restructuration, mais les chiffres devraient être bien plus petits que lors de la vague de licenciements survenue l’année dernière. Netflix avait diminué sa masse salariale avant que nombre de ses concurrents ne le fassent. HBO et HBO Max, par exemple, ont dû le faire dans le cadre d’une grande restructuration de Warner Bros. Discovery en août. Disney, de son côté, a annoncé avoir licencié pas moins de 7 000 salariés, y compris dans ses divisions media et distribution.