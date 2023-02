Netflix ajoute l’audio spatial à des centaines de contenus supplémentaires, mais…

Netflix renforce son catalogue de contenus en audio spatial. À ce jour, plus de 700 titres, séries comme films, sont compatibles.

L’été dernier, Netflix avait commencé à utiliser un système d’audio spatial qui ne nécessite pas d’équipement dédié. Après avoir inauguré cette technologie avec la saison quatre de Stranger Things et quelques très autres rares titres, Netflix accélère désormais le déploiement. Cependant, il vous faudra être abonné à l’offre la plus haut de gamme pour pouvoir en profiter. L’audio spatial est par ailleurs aujourd’hui disponible sur plus de 700 références, parmi lesquelles The Watcher, Mercredi et Glass Onion : Une histoire à couteaux tirés.

Un badge audio spatial sur les séries et films indiquera clairement si le titre est compatible avec ce format. Vous pouvez aussi réaliser une recherche avec le terme “audio spatial” pour voir la liste complète des contenus pris en charge. Et dans les semaines ou mois à venir, vous pourrez en profiter sur une liste toujours plus grandes, avec des titres comme You, Your Place or Mine, Luther : The Fallen Sun ou encore Tour de France.

Netflix s’est associé à Sennheiser pour utiliser la technologie Ambeo 2-Channel Spatial Audio. Cette dernière a été pensée et conçue pour fonctionner avec les haut-parleurs intégrés dans nos appareils électroniques, notamment les ordinateurs portables et les tablettes. Netflix explique que l’audio spatial peut aussi être efficace sur les TV qui ne sont pas trop loin du spectateur et sur les smartphones équipés de haut-parleurs stéréo. L’entreprise affirme aussi que cet audio spatial offre une expérience plus immersive si vous portez un casque ou des écouteurs.

Un autre avantage est offert aux abonnés Premium dès aujourd’hui, avantage qui pourrait être utile à celles et ceux qui regardent des films et séries Netflix durant leurs trajets et sur de nombreux appareils différents. Vous pourrez désormais télécharger des contenus sur un maximum de six appareils, contre quatre jusqu’à présent. Ce sont six appareils de plus que pour les utilisateurs de l’offre financée par la publicité.