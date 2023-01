Stranger Things a aidé Netflix à dominer le classement du streaming en 2022

Nielsen publie ses classements du streaming pour 2022. Une industrie en nette hausse en 2022, avec Netflix qui tient toujours la barre.

Si la pandémie est derrière nous et, par la même occasion, les confinements – espérons-le -, nous ne sommes plus assignés à résidence, avec moins de temps à passer devant un écran pour regarder du streaming. Cela n’empêche pas pour autant certaines créations de sortir du lot. Nielsen a partagé les séries TV les plus regardées sur les plateformes de streaming aux États-Unis en 2022, et il y en a clairement une qui sort du lot : Stranger Things. La saison 4 a permis à Netflix d’engranger pas moins de 52 milliards de minutes de visionnage. À la deuxième place, NCIS, avec “seulement” 38,1 milliards de minutes.

Nielsen publie ses classements du streaming pour 2022

Netflix a dominé les classements, mais pas de manière écrasante. Si la plateforme compte 10 séries dans le top 15 des séries les plus regardés, et 13 sur les 15 créations originales les plus populaires, il y a bel et bien eu une véritable concurrence. Le vaste catalogue de Disney+ a aidé le géant à prendre trois places dans le classement global (avec Encanto à la cinquième place) et son offre à destination des plus jeunes lui a offert 10 places dans le classement des films. Amazon Prime Video n’a que deux titres dans le top 15 des créations originales, avec The Boys et Les Anneaux de Pouvoir.

Une industrie en nette hausse en 2022, avec Netflix qui tient toujours la barre

Stranger Things n’est cependant pas parvenu à atteindre un record absolu. Cet honneur revient à The Office, qui compte 57,1 milliards de minutes de visionnage grâce à bien plus d’épisodes (192 contre 34) et aux confinements de la pandémie. Cela reste tout de même une performance impressionnante et Nielsen précise que certaines séries ont pris bien moins de temps pour grimper dans les classements que d’autres. Encanto a eu une année complète tandis que la série dérivée de La Famille Addams, Mercredi, s’est adjugée la douzième place en seulement 36 jours.

Nielsen a aussi découvert que tout le streaming a progressé. Les Américains ont passé plus de 19,4 millions d’années sur du contenu en streaming en 2022, une progression de 27 % par rapport à l’année précédente. Ceci est en grande partie dû à des services bien plus diversifiés et, logiquement, un choix plus important de créations originales. Le public est plus enclin à profiter de contenus accessibles uniquement via internet plutôt que de passer du temps sur du contenu TV. Et cela a permis de booster toute l’industrie du streaming.