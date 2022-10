Netflix : l’offre Essentiel avec la publicité sera disponible à partir de 5,99 euros par mois

La plateforme de streaming Netflix va lancer son offre la plus économique en novembre prochain.

Attendue dans une douzaine de pays (Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Corée, États-Unis, Espagne, France, Italie, Japon, Mexique, Royaume-Uni) d’ici le 3 novembre prochain, l’offre Essentiel avec la publicité de Netflix proposera de la publicité, une résolution en 720p et un catalogue moins riche que les offres Essentiel, Standard et Premium en raison de restrictions liées aux droits sur certains titres. A noter que le téléchargement des programmes hors ligne n’est pas compris.

Netflix déclare lors d’une conférence de presse :

Le lancement de l’offre Essentiel avec la publicité intervient six mois seulement après notre première annonce d’une option de forfait plus économique. Rien de cela n’aurait été possible sans le dévouement de nos équipes et le partenariat qui nous lie à Microsoft. La transition de la télévision linéaire se produit à une vitesse de plus en plus élevée, le streaming dépassant maintenant la diffusion hertzienne et le câble aux États-Unis. Accessible dès 5,99 euros par mois, Netflix propose désormais des forfaits adaptés à tous. Même s’il s’agit des tout premiers jours, nous sommes déjà très satisfaits de l’intérêt manifesté à la fois par les consommateurs et les annonceurs, et extrêmement impatients de découvrir ce que l’avenir nous réserve. Avec ce que nous apprendrons de cette expérience, nous avons l’ambition d’étendre ensuite l’offre à d’autres pays.

La publicité chez Netflix, une intrusivité “limitée”

En plus de son partenariat avec Microsoft, Netflix va également collaborer dès l’année prochaine avec DoubleVerify et Integral Ad Science afin de vérifier la visibilité et la validité du trafic de ses publicités. Ces dernières seront seront diffusées avant et pendant les programmes pendant 15 à 30 secondes. Netflix assure que les annonceurs pourront empêcher que leurs publicités soient associées à des programmes susceptibles d’être incompatibles avec leur image (sexe, nudité ou violence). Elles seront principalement adaptées aux consommateurs grâce à des capacités de ciblage large par pays et par genre de programmes.