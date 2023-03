Netflix teste des jeux vidéo sur le téléviseur à contrôler via le smartphone

Netflix pourrait tester des jeux sur TV à contrôler via un smartphone. Une option supplémentaire pour renforcer sa présence sur le marché du jeu vidéo.

Netflix pourrait avoir commencé – ou se prépare – à tester des jeux pour les téléviseurs. C’est tout du moins ce que l’on apprend dans le code de son application, d’après les découvertes que le développeur Steve Moser a partagé avec Bloomberg. Steve Moser a trouvé du code caché faisant référence à des jeux qui se joueraient sur un TV, tandis que d’autres morceaux de code indiquent qu’il serait possible d’utiliser un smartphone pour y jouer. Une ligne en particulier explique : “Un jeu sur votre TV a besoin d’une manette. Voulez-vous utiliser ce smartphone comme manette ?” Steve Moser avait aussi, précédemment, découvert que l’offre gratuite du service, financée par la publicité, serait privée du mode hors-ligne.

Le géant du streaming a lancé son expérience gaming sur Android, iPhone et iPad en 2021. Les utilisateurs mobiles doivent télécharger les jeux depuis l’App Store ou Google Play, ceci à cause des règles imposées par Apple et Google, mais dans la mesure où tout l’intérêt de ces jeux est de venir augmenter la base utilisateur de la plateforme, ceux-ci peuvent être lancés directement depuis l’app Netflix et il faut un abonnement actif pour en profiter. Sur l’application Netflix pour les téléviseurs, cependant, les jeux manquent à l’appel.

Une option supplémentaire pour renforcer sa présence sur le marché du jeu vidéo

L’avenir nous dira comment l’entreprise a l’intention d’implémenter cette expérience jeu vidéo sur les TV et si les utilisateurs devront là encore télécharger les jeux avant de pouvoir en profiter. Le vice-président en charge du développement des jeux vidéo, Mike Verdu, déclarait l’année dernière que la société “explorait très sérieusement l’idée d’une offre en cloud gaming” et qu’elle cherchait à proposer davantage que des jeux casual pour les téléviseurs.

Pour l’heure, les utilisateurs devront se contenter de ce qui est disponible sur mobile. À l’heure d’écrire ces lignes, le catalogue Netflix compte environ 55 titres, mais une quarantaine de nouveaux jeux devraient être ajoutés dans le courant de l’année 2023.