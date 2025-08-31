Pourquoi Amazon Prime Video a annulé Étoile ?

Amazon Prime Video avait annoncé le renouvellement de la série Étoile pour une deuxième saison avant de finalement revenir sur sa décision. Ce revirement suscite des interrogations sur les raisons qui ont poussé la plateforme à annuler brusquement le projet.

Tl;dr Malgré leur succès précédent avec The Marvelous Mrs. Maisel, Amy et Daniel Palladino ont vu leur série Étoile annulée après une seule saison sur Amazon Prime Video.

Étoile n’a pas atteint les audiences espérées face à des concurrents comme Reacher.

L’incertitude du streaming montre que même les créateurs renommés ne sont plus à l’abri, et que seules les performances en temps réel comptent désormais.

Des créateurs stars face à la réalité du streaming

Malgré la notoriété de Amy Sherman-Palladino et Daniel Palladino, l’aventure Étoile sur Amazon Prime Video s’est brutalement achevée après une unique saison. Les deux producteurs, encensés pour leur succès avec The Marvelous Mrs. Maisel, semblaient bénéficier d’un statut quasi-intouchable. Pourtant, même un accord pour deux saisons n’aura pas suffi à préserver leur nouvelle série, preuve que l’écosystème du streaming est devenu beaucoup plus imprévisible – voire impitoyable.

Un ballet prestigieux qui tombe le rideau trop tôt

Débarquée début 2025 sur la plateforme de streaming, Étoile voulait séduire en racontant le destin croisé de deux compagnies de ballet de part et d’autre de l’Atlantique. Avec un casting cinq étoiles — citons Lou de Laâge, Luke Kirby, Charlotte Gainsbourg ou encore Gideon Glick — et une réalisation léchée, tout semblait réuni pour capter les amateurs de séries exigeantes. Mais voilà : dans le nouveau paradigme, il ne suffit plus d’un concept original et d’une distribution soignée. Si les audiences ne suivent pas, même un projet prestigieux peut être interrompu sans ménagement.

L’arbitraire des chiffres et l’incertitude des fans

Pourquoi cet arrêt si soudain ? Selon les chiffres rapportés par Deadline et le classement Nielsen Top 10, la série n’a pas atteint le seuil que Amazon Prime Video espérait pour ses créations originales. Difficile aussi de rivaliser avec le rouleau compresseur Reacher, qui a rapidement capté toute l’attention du public du service. À cela s’ajoute une réalité crue : peu importe les accords annoncés avant diffusion ; seules les performances en temps réel comptent désormais. Les spectateurs investis se retrouvent donc souvent déçus, d’autant plus lorsqu’ils s’étaient engagés grâce à la promesse d’une histoire longue durée.

Nostalgie de la patience télévisuelle… et ironie mordante des auteurs

Autrefois, la télévision traditionnelle permettait aux séries de s’installer progressivement dans le paysage culturel. Aujourd’hui, cette patience semble avoir disparu : tout va vite, parfois trop vite pour permettre aux œuvres de trouver leur public ou de clore dignement leurs intrigues. Amusée mais lucide lors d’un récent panel avec The Hollywood Reporter, Amy Sherman-Palladino ironisait ainsi : « Quand ils annoncent deux saisons, ils veulent dire une seule… Sauf si quelqu’un rachète 40.000 rouleaux de papier toilette sur Amazon après avoir regardé Étoile ! »

Un pied-de-nez qui résume parfaitement la volatilité actuelle du secteur — où même les valeurs sûres ne sont jamais vraiment acquises. Pour ceux qui rêvent encore d’engagement sur le long terme entre créateurs et plateformes, Étoile rappelle cruellement que le spectacle continue… mais pas forcément là où on l’attendait.