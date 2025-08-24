Annulée prématurément, ce reboot d’une série culte de science-fiction des années 80 n’a pas eu sa chance sur Netflix

La série de science-fiction des années 1980, récemment relancée sur Netflix, n’aura pas droit à une suite. Malgré l’enthousiasme des fans pour ce reboot culte, la plateforme a décidé d’interrompre prématurément sa diffusion.

Tl;dr Le reboot de Quantum Leap annulé après deux saisons.

annulé après deux saisons. Audience faible, erreurs de diffusion et marketing en cause.

Netflix diffuse la série, un avenir reste possible.

Un reboot au destin contrarié

La télévision a ses lois impitoyables : peu importe le potentiel d’une série, son originalité ou même l’attachement d’un noyau de fans, les audiences priment. Le reboot de Quantum Leap, malgré une adaptation soignée du classique des années 80 et un ton modernisé, n’a pas échappé à cette règle. La sentence est tombée brutalement en 2024, au terme de la deuxième saison : arrêt immédiat. La raison avancée par NBC ? Le même refrain – des audiences jugées trop faibles face à des coûts élevés.

Entre fidélité et renouveau

Ce reboot ne s’est pourtant jamais contenté d’être un simple copier-coller. Portée par Raymond Lee, la série a réactualisé le concept originel : le physicien Ben Song, piégé dans le projet Quantum Leap, saute d’époque en époque en prenant l’identité d’inconnus pour corriger les erreurs du passé. En parallèle, l’équipe restée dans le présent tentait désespérément de suivre sa trace et d’en comprendre les enjeux. Si l’absence de l’iconique Scott Bakula, héros originel, a suscité quelques regrets parmi les puristes, la dynamique entre Ben et Addison (interprétée par Caitlin Bassett) offrait tout de même une relecture intéressante du fameux duo Sam/Al.

Mauvaises décisions et fausses excuses ?

Pour beaucoup, cet échec doit moins aux qualités intrinsèques du show qu’à une gestion contestable : programmation fluctuante sur la grille de NBC, manque criant de promotion et impact évident des grèves hollywoodiennes (WGA, SAG-AFTRA) en 2023. Résultat : l’audience s’effrite peu à peu – une chute exploitée comme justification parfaite pour clore l’aventure. Il serait cependant injuste d’ignorer certains points faibles relevés par les fans : quelques longueurs narratives ou une alchimie qui demandait encore à mûrir. Mais justement : c’est là que résidait tout le potentiel de progression.

Voici ce qui a réellement pesé dans la balance :

Difficultés récurrentes de programmation horaire.

Pénurie d’investissement promotionnel réel.

Baisse progressive, mais non catastrophique des audiences.

L’espoir renaît sur Netflix

Mais voilà que l’histoire rebondit : en août dernier, Netflix acquiert les droits et met à disposition les deux saisons dans son catalogue mondial. Aucune suite annoncée pour le moment, mais on ne peut s’empêcher de penser aux cas récents où la plateforme a relancé des séries cultes après leur annulation – citons par exemple Lucifer, Manifest ou encore Arrested Development. Si les spectateurs répondent présents, il n’est pas exclu que le destin du projet bascule à nouveau… D’autant que la dernière saison avait laissé plusieurs pistes ouvertes pour une éventuelle suite.

Annuler aussi tôt un show à la fois fidèle et inventif laisse un goût amer – espérons que la magie du streaming donne enfin à ce reboot le second souffle qu’il mérite tant.