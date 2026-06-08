DC relance enfin Paradise Lost, pendant Wonder Woman avance

Après trois ans de flou, la série préquelle de Wonder Woman bouge enfin. Et le film solo, lui aussi, progresse en coulisses chez DC.

En bref Paradise Lost a enfin deux scénaristes identifiées

La série explore Themyscira avant Diana

Le film Wonder Woman est aussi en écriture

Wonder Woman redevient un dossier chaud chez DC

On pouvait croire le dossier enlisé. En réalité, Wonder Woman revient au centre du jeu chez DC Studios, avec une série qui bouge enfin et un film qui avance encore dans l’ombre.

Ce n’est pas très surprenant sur le fond. Wonder Woman fait partie de la Trinité de DC, donc difficile d’imaginer le nouveau DCU sans elle. En 2025, plusieurs informations la présentaient d’ailleurs comme une priorité élevée pour les dirigeants du studio. Et en juin 2025, dans un entretien à EW, James Gunn disait, à propos de Batman, Superman, Green Lantern et Wonder Woman, « Je ne dirais pas qu’il n’y a que ces quatre personnages, mais je dirais que ces quatre personnages sont incroyablement importants pour nous. En ce moment, je me sens très bien sur la situation de deux de ces personnages, et nous sommes en train de gérer les deux autres ».

Paradise Lost sort enfin du brouillard

Le vrai signal, il est là. Plus de trois ans après la présentation initiale du premier plan du DCU par James Gunn et Peter Safran, la série Paradise Lost donne enfin des signes concrets.

En avril, Gunn avait expliqué sur les réseaux sociaux que le projet était en « développement extrême », ce qui laissait entendre une montée en régime. Jusque-là, les nouvelles autour de la série tournaient surtout autour de rumeurs d’annulation, rumeurs qu’il avait ensuite démenties. Bref, on était dans le flou. Cette fois, les choses ressemblent davantage à un vrai démarrage.

Une préquelle amazone avec deux plumes déjà identifiées

Sur le papier, l’idée n’a pas changé. Paradise Lost racontera l’histoire de Paradise Island, plus connue sous le nom de Themyscira, le lieu de naissance de Wonder Woman. La série se déroule avant la naissance de Diana et s’intéresse plus largement au peuple des Amazones.

Gunn avait aussi présenté le projet comme la réponse du DCU à Game of Thrones. Et on sait désormais qui écrit cette mécanique politique. Le site de la Writers Guild of America mentionne Kira Snyder, connue notamment pour The Handmaid’s Tale, ainsi que Janet Lin, passée par Bridgerton, comme scénaristes de la série. Le duo a travaillé sur des fictions très portées sur les personnages féminins, avec des distributions larges et des concepts solides. Ce n’est pas exactement le CV super-héroïque attendu, mais Snyder a aussi signé sur The 100 et Alphas.

Le film reste flou, mais il avance vraiment

Pendant que la série regarde loin dans le passé, le film solo avance, lui aussi. Pas mal de rumeurs ont circulé sur Adria Arjona, un temps pressentie par certains pour incarner Wonder Woman dans Man of Tomorrow. Sauf que Deadline a depuis indiqué qu’elle jouerait une autre princesse guerrière, Maxima.

Le reste est moins spectaculaire, mais plus important. Ana Nogueira, déjà associée à Supergirl, aurait été chargée du script selon plusieurs informations publiées en 2025. Elle n’a pas confirmé publiquement que ce serait son prochain projet DCU. Pas de date de sortie, pas de réalisateur, pas de casting principal. Mais Gunn a bien précisé dans ce même entretien que Wonder Woman, et non Paradise Lost, était « en cours d’écriture en ce moment ». Autrement dit, quelqu’un travaille sur ce film depuis plus d’un an. Pour un univers censé se construire sur la durée, c’est le genre de détail qui compte vraiment.