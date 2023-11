La série policière Blue Bloods va s’arrêter en 2024

Clap de fin pour Blue Bloods avec Tom Selleck.

Les dix premiers épisodes de la quatorzième et dernière saison de Blue Bloods seront diffusés sur CBS et en streaming sur Paramount+ à partir du 16 février 2024, et les huit restants seront diffusés à l’automne 2024.

Join us for the final season of #BlueBloods — Season 14, airing in TWO parts: February 2024 and Fall 2024 on @CBS and @paramountplus. 💙 pic.twitter.com/Fpi76PnNTM — Blue Bloods (@BlueBloods_CBS) November 20, 2023

Amy Reisenbach, présidente de CBS Entertainment, et David Stapf, président de CBS Studios, ont déclaré :

Blue Bloods fera à jamais partie de l’héritage de CBS. Depuis sa diffusion, elle a régné sur les vendredis soirs avec une domination sans précédent et s’est imposée comme un pilier de notre gamme gagnante avec une base de fans exceptionnellement dévoués. Nous serons toujours reconnaissants au légendaire Leonard Goldberg d’avoir développé cette série emblématique, ainsi qu’à l’incroyable casting emmené par Tom Selleck, que l’Amérique a accueilli comme une famille et regardé comme des invités bienvenus à la table des Reagan. Nous remercions aussi sincèrement les incroyables équipes de scénaristes et de producteurs, guidés par le producteur exécutif Kevin Wade, pour des années d’épisodes passionnants, alors qu’ils conçoivent ce dernier chapitre qui, nous l’espérons, sera la saison la plus satisfaisante à ce jour pour nos fidèles téléspectateurs.

Les adieux à Blue Bloods…

Blue Bloods, qui raconte l’histoire de plusieurs générations de la famille Reagan travaillant dans les forces de l’ordre à New York, s’en va tout en restant au sommet. Depuis longtemps au cœur de la formidable programmation de CBS le vendredi soir, Blue Bloods a été le programme de primetime le plus regardé la nuit dernière et la troisième émission la plus regardée avec 9,54 millions de téléspectateurs (plus de 11 millions de téléspectateurs pour le programme de diffusion).

Pour mémoire, Blue Bloods, qui a diffusé 275 épisodes au cours de ses 13 saisons à ce jour, terminera sa carrière avec 293 épisodes. Avec ses quatorze saisons, elle se classe parmi les dix séries scénarisées de CBS ayant eu la plus longue durée de vie. Tom Selleck est à la tête d’un casting qui comprend également Donnie Wahlberg, Bridget Moynahan, Will Estes, Len Cariou, Marisa Ramirez et Vanessa Ray.