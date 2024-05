Voici comment Les Simpsons ont fait disparaître Edna Krabappel

La 25ème saison des Simpsons marque la dernière apparition d'Edna Krabappel suite au décès de Marcia Wallace.

Tl;dr La saison 25 des Simpsons marque la dernière apparition d’Edna Krabappel suite au décès de Marcia Wallace.

Le départ d’Edna Krabappel des Simpsons

Dans la saison 25 des Simpsons, nous avons assisté à la dernière apparition d’Edna Krabappel, l’un des personnages les plus mémorables de la série. Cette perte résonne aussi en dehors de l’écran, car elle fait suite au décès de la comédienne Marcia Wallace. Le traitement de cette disparition par la série a été subtil et respectueux, à l’image de l’importance du personnage dans l’univers des Simpsons.

Edna Krabappel, une enseignante mémorable

Edna Krabappel a été introduite dès le deuxième épisode de la série d’animation en tant que professeure de Bart. Bien qu’elle ait souvent été dépeinte comme une éducatrice désengagée, l’épisode “Bart Gets An F” a révélé un côté plus doux de son personnage. Elle y apparaît touchée par les efforts de Bart à l’école. Au fil des saisons, on a découvert plusieurs facettes de sa vie, notamment sa vie amoureuse tumultueuse, avec des relations notables avec Seymour Skinner et Ned Flanders.

Un hommage à Marcia Wallace

À la suite du décès de Marcia Wallace en octobre 2013, les producteurs de la série ont décidé de retirer le personnage d’Edna Krabappel. Ils ont choisi de le faire de manière discrète et respectueuse. Ainsi, dans l’épilogue de l’épisode “The Man Who Grew Too Much” de la saison 25, Ned se remémore un moment de danse avec Edna. De plus, lors de la séquence d’ouverture de l’épisode “Four Regrettings and a Funeral“, Bart écrit “We’ll really miss you Mrs. K“, rendant ainsi un hommage émouvant à son ancienne enseignante.