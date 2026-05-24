Jon Bernthal prêt à reprendre le rôle du Punisher dans le MCU, mais sous une seule condition

Jon Bernthal, connu pour son interprétation intense du Punisher, ne se dit pas opposé à reprendre ce rôle marquant au sein du Marvel Cinematic Universe, mais il pose une exigence essentielle avant d’envisager un retour.

Tl;dr Jon Bernthal veut plus de contrôle créatif sur le Punisher.

Le spécial « One Last Kill » a reçu un bon accueil.

L’avenir du personnage s’oriente vers un ton plus sombre.

Un nouveau souffle pour le Punisher ?

Depuis son apparition dans la saison 2 de Daredevil, difficile de dissocier Jon Bernthal du rôle du Punisher. Pour beaucoup, son incarnation de Frank Castle a relancé l’intérêt autour de ce personnage ambigu, oscillant entre justice expéditive et tourments personnels. Pourtant, si l’acteur reste attaché à la peau de l’anti-héros, il pose désormais ses conditions pour toute nouvelle collaboration avec Marvel Studios.

Bernthal pose ses conditions

La question d’un retour durable du comédien dans le costume noir et blanc refait surface à l’occasion de la sortie sur Disney+ du spécial violent et stylisé « The Punisher: One Last Kill ». Interrogé par le magazine Esquire, Bernthal ne cache pas son enthousiasme mais nuance immédiatement : « I’m really down to keep doing more. but I think I have to be the one that’s making it. » Plus qu’un simple rôle, il exige une implication au-delà du jeu d’acteur, privilégiant la co-écriture ou la production. Jusqu’ici, il n’a jamais réalisé mais entend bien rester maître de la destinée de Frank Castle.

Son investissement dans ce dernier projet ne laisse d’ailleurs aucun doute. Sur « One Last Kill », il officie comme producteur exécutif et co-scénariste, confiant la réalisation à Reinaldo Marcus Green, connu notamment pour « King Richard ». Cet engagement créatif lui permet d’approfondir les failles psychologiques du personnage. Comme il l’explique lui-même : « I really wanted to show what do you do when you dedicated your life to something and there’s just nothing more to do… It’s like a super f*****g dark thing. »

L’accueil critique et les perspectives pour Marvel

Il faut dire que ce virage sombre semble porter ses fruits. Le public comme les critiques saluent unanimement ce nouvel opus, malgré quelques réserves sur les effets spéciaux numériques. Plusieurs observateurs notent que la mainmise artistique de Bernthal redonne vigueur et authenticité à la franchise après une série Netflix accueillie avec plus de froideur.

Fait intéressant, l’appétence grandissante du public pour des œuvres plus matures encourage désormais Disney+ et Marvel Studios à explorer cette tonalité R-rated. Après le succès retentissant en 2024 de « Deadpool & Wolverine », les décideurs semblent prêts à laisser s’exprimer toute la noirceur qui fait l’essence même du Punisher.

Avenir incertain, mais prometteur pour Frank Castle

Alors que le streaming offre une seconde vie à cet anti-héros emblématique, l’éventualité d’un retour prolongé dépendra clairement de la latitude créative accordée à Bernthal. Un point reste sûr : tant que l’acteur pourra façonner son personnage selon sa vision, les fans peuvent espérer revoir le crâne blanc resurgir sur leurs écrans – avec toute la complexité et la violence brute qu’ils réclament.