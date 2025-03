Jon Bernthal a refusé de reprendre son rôle de Punisher avant la refonte créative de Daredevil: Born Again

Jon Bernthal a décliné l'offre de reprendre son rôle du Punisher avant que la saga Daredevil: Born Again ne subisse une refonte créative majeure.

Tl;dr Jon Bernthal a refusé de reprendre son rôle de Frank Castle dans Daredevil: Born Again en raison de différends créatifs.

Il a accepté de revenir après une refonte créative de la série suite aux grèves d’Hollywood en 2023.

Jon Bernthal développe un programme spécial Punisher avec le réalisateur Reinaldo Marcus Green.

L’intransigeance de Jon Bernthal façonne le destin de Frank Castle

L’acteur Jon Bernthal, connu pour son rôle de Frank Castle dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), a révélé dans une interview avec Entertainment Weekly qu’il avait initialement refusé de reprendre ce rôle emblématique dans Daredevil: Born Again. L’acteur a souligné son désaccord avec la vision originale de Marvel Studios pour le personnage, ce qui a conduit à une refonte radicale de la direction créative de la série.

Une lutte pour l’authenticité

Bernthal, dont la première apparition en tant que Frank Castle a eu lieu dans la saison 2 de Daredevil, est retourné dans l’univers de MCU dans l’épisode 4 du renouveau de Disney+. Il a révélé que son refus initial provenait de son engagement à représenter le personnage de manière authentique, en particulier pour les fans qui se connectent profondément au Punisher. Il a été convaincu de reprendre le rôle après que Marvel Studios ait complètement réinitialisé la direction créative de la série.

Un virage décisif pour le personnage

La série a subi une transformation dramatique à la suite des grèves d’Hollywood en 2023. Marvel a suspendu la direction initiale de la série en novembre 2023, remplaçant les scénaristes en chef Matt Corman et Chris Ord par le vétéran de The Punisher, Dario Scardapane. Cette décision a été essentielle pour convaincre Bernthal de participer à la série, car la version initiale, plus légère et axée sur le drame judiciaire, était en contradiction fondamentale avec sa vision du personnage de Frank Castle.

Une influence durable

L’influence de Bernthal ne se limite pas à Born Again. L’acteur, qui co-écrit le projet, travaille actuellement avec le réalisateur Reinaldo Marcus Green sur un programme spécial Punisher. Bernthal a promis une interprétation sans concession du personnage, fidèle à l’esprit de Frank Castle. Il a déclaré : « Nous donnons tout pour raconter une histoire de Frank Castle qui va tourner le dos au public – ce ne sera pas facile, ce ne sera pas léger. »

L’avenir de Frank Castle dans le MCU est donc entre de bonnes mains. Les nouveaux épisodes de Daredevil: Born Again sont diffusés chaque mardi sur Disney+, avec Punisher qui devrait jouer un rôle majeur au fur et à mesure que la saison avance.