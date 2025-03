La meilleure série Disney+ dont personne ne parle

Un trésor caché sur la plateforme de streaming Disney+ qui mérite absolument votre attention.

Tl;dr Star Wars Rebels est la meilleure série de Disney+.

Elle introduit de nombreux personnages et thèmes essentiels à l’univers Star Wars.

Des événements clés dans Star Wars Rebels influencent d’autres séries Star Wars, comme Ahsoka et The Mandalorian.

Disney+ et son trésor de divertissement

Disney+ est un véritable sanctuaire de divertissement, offrant des contenus pour tous les types de fans, qu’ils soient de Marvel, Star Wars, National Geographic, Pixar ou même des séries Hulu. Cependant, parmi les innombrables films et séries Star Wars disponibles, une se démarque particulièrement : Star Wars Rebels. Bien que chaque fan de Star Wars ait son propre avis sur la meilleure œuvre de la franchise, Star Wars Rebels devrait figurer en tête de liste pour l’histoire riche qu’elle apporte à l’univers Star Wars.

Une introduction à l’ère de la nouvelle République

La série Star Wars Rebels, qui s’étend sur la période après les événements de Star Wars: Return of the Jedi, offre une véritable introduction à de nombreux personnages et thèmes que nous retrouverons aussi bien au cinéma qu’à la télévision. Il s’agit d’une série animée qui a été diffusée de 2014 à 2018 et qui suit un petit groupe de rebelles opérant principalement dans la Bordure Extérieure. Ce groupe est plus qu’une simple collection d’acteurs singuliers agissant contre l’Empire, il s’agit en fait d’une famille trouvée vivant à bord du vaisseau, le Ghost.

Une influence majeure sur l’univers Star Wars

Rebels se déroule quelques années avant Star Wars: A New Hope et tisse une histoire globale de la manière dont l’Alliance Rebelle est passée de petites cellules indépendantes à une unité organisée et cohérente capable de prendre le dessus sur l’Empire lors de la Bataille de Yavin. Sans les actions entreprises par l’équipage du Ghost dans Rebels, l’Alliance Rebelle n’aurait jamais existé. De plus, les événements de nombreuses séries Star Wars en live action, comme The Mandalorian et Star Wars: Ahsoka, dépendent des personnages et des événements de Rebels, démontrant à quel point cette série est une partie intégrante du canon Star Wars.

Un riche éventail de personnages

La série Disney+ Ahsoka introduit des personnages de Rebels tels que Hera, Chopper, Ezra et Sabine dans l’univers en live action, ainsi que l’antagoniste principal de l’équipage du Ghost, le Grand Amiral Thrawn. La série présente Thrawn comme la prochaine grande menace pour la Nouvelle République dans ses premiers jours, une menace qu’Ahsoka tente de contenir en empêchant le retour de Thrawn de son exil.

Star Wars Rebels n’est pas seulement une série animée ; c’est une contribution majeure à l’univers Star Wars qui a influencé et continuera d’influencer de nombreuses autres œuvres de cet univers.