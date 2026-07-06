Fast & Furious 11 sort enfin du flou, Vin Diesel relance l’attente

Après des années de flottement, Vin Diesel affirme que Fast Forever est en tournage. Un signal fort pour un final attendu depuis le cliffhanger de Fast X.

En bref Vin Diesel dit que le tournage a commencé

Le final sortira le 17 mars 2028

Universal a freiné sur budget et casting

Presque cinq ans pour boucler un cliffhanger, c’est énorme pour une saga qui a longtemps avancé pied au plancher. Cette fois, il y a enfin un signe concret: Vin Diesel s’est montré sur le plateau de Fast Forever, le onzième et dernier film de Fast et Furious.

Dans une vidéo publiée sur X, l’acteur apparaît en coulisses et explique que l’équipe est au travail. Il remercie aussi les fans pour leur patience, avec l’industrie, avec le studio, et avec lui pendant ces trois ans et demi. Il promet surtout de tout faire pour livrer un final à la hauteur, disant vouloir créer « le final le plus incroyable possible ».

Un tournage qui remet la machine sur ses roues

Ce message compte parce que le film traîne depuis longtemps. Trois ans se sont déjà écoulés depuis la sortie de Fast X, ce qui égalait déjà le plus long écart entre deux épisodes depuis les trois années séparant The Fast and the Furious: Tokyo Drift en 2006 et Fast et Furious en 2009.

Mais là, on va bien plus loin. La sortie de Fast Forever est fixée au 17 mars 2028, soit un délai juste inférieur à cinq ans après Fast X. Pour une franchise bâtie sur la continuité de ses personnages, ce n’est pas anodin.

Pourquoi l’attente a viré au casse-tête

Le blocage ne venait pas d’un seul problème. En coulisses, Universal voulait réduire drastiquement le budget. Les films cartonnent depuis l’explosion commerciale de Fast Five, mais le studio cherche un meilleur retour sur investissement.

Autre point sensible, le casting du dernier tour. Universal voulait aussi limiter le nombre de personnages de retour pour ce final. Et là, ça coince presque philosophiquement: ces films ont passé des années à vendre l’idée de la famille. Finir en coupant dans les retrouvailles, clairement, ça casse un peu la promesse.

Un cliffhanger laissé en plan depuis Fast X

Vous vous souvenez du dernier plan de Fast X. Dom et son fils faisaient face à une possible mort après l’explosion d’un barrage. Dans le même temps, Dante, incarné par Jason Momoa, partait à la chasse de Hobbs, joué par Dwayne Johnson.

L’idée initiale prévoyait un spin-off autour de Momoa et Johnson, puis la conclusion de la saga principale. Rien de tout ça n’a abouti. Le spin-off semble abandonné, et le dernier film a subi report sur report.

Un final qui porte 27 ans de saga

Entre-temps, Vin Diesel dit avoir travaillé sur d’autres figures, comme Kaulder de The Last Witch Hunter et Riddick. Il évoque aussi son enthousiasme pour le film qu’il écrit autour de Rock ‘Em Sock ‘Em, chez Mattel. Mais il insiste sur un point: il n’a jamais lâché l’envie de terminer Fast et Furious et de rendre les fans fiers.

Quand Fast Forever arrivera, presque 27 ans se seront écoulés depuis le premier film. Bref, l’enjeu dépasse largement un simple blockbuster de plus. Ce dernier chapitre doit solder une saga qui a changé d’échelle, de ton et de public, sans rater son atterrissage.