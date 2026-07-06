Supergirl : James Gunn a finalement évité un choix musical bien pire

La chanson de la bataille finale de Supergirl divise. Et l’autre piste testée par James Gunn aurait sans doute encore plus cassé le ton du film.

En bref Le final musical de Supergirl divise fortement

James Gunn avait testé une option encore pire

Le débat révèle un vrai problème de ton

Il suffit parfois d’une chanson pour faire dérailler une scène entière. Dans Supergirl, deuxième film du DCU, c’est exactement ce qui s’est joué pendant l’affrontement final, au point de devenir l’un des rares sujets sur lesquels une bonne partie du public semble d’accord, le morceau choisi tombe à côté.

Un faux pas rare pour des cinéastes qui soignent d’habitude leurs chansons

Le plus étonnant, c’est que James Gunn a plutôt la main sûre sur ce terrain. Ses films utilisent souvent la musique comme une extension de la mise en scène, pas comme un simple habillage. Même constat pour Craig Gillespie, lui aussi connu pour des needle drops très marqués.

Sauf qu’ici, la mécanique ne prend pas. Supergirl a déjà connu un box-office décevant et des critiques très partagées, mais ce choix musical précis cristallise autre chose, un problème de ton. Quand une scène censée frapper fort vous sort du film, ce n’est jamais anodin.

Le morceau gardé à l’écran ne convainc pas, malgré une logique thématique

À l’image, juste au moment où Kara s’apprête à massacrer les ennemis pendant le combat final, on entend une reprise lente et mélodique de The Middle de Jimmy Eat World, interprétée par Kelty Greye et KidMotel. Sur le papier, le ralenti pouvait justifier cette approche. En pratique, beaucoup ont surtout vu une cassure.

Le souci vient de deux endroits. D’abord, le tempo freine l’intensité de la scène. Ensuite, les paroles paraissent presque trop explicatives, trop collées à l’état d’esprit des personnages. Quelques spectateurs ont quand même défendu ce choix sur X, en estimant qu’il collait mieux à l’angle adolescent tourmenté de l’histoire de Supergirl et au moment partagé par Ruthye et Kara. Disons que la logique existe, mais l’exécution reste bancale.

L’autre option testée en février aurait été encore plus risquée

Et pourtant, on a échappé à plus étrange. Lors d’une projection test en février, James Gunn avait utilisé Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper avant de remplacer ce choix par la reprise de The Middle.

Franchement, ça aurait sans doute été pire. Là où The Middle paraît déjà un peu trop appuyé, le tube de Cyndi Lauper aurait injecté un second degré presque moqueur dans une scène de dévastation. Une chanson pop adorée, oui, mais probablement trop malicieuse pour ce que le film essaye de raconter à ce moment-là.

Ce débat dit aussi quelque chose de Supergirl

Craig Gillespie a expliqué à Rolling Stone qu’il avait quarante-cinq morceaux à sa disposition, et que James Gunn avait retenu The Middle. Ce détail compte. Il montre qu’il ne s’agit pas d’un choix improvisé, mais d’une vraie recherche d’énergie pour la scène.

Sur X, certains estimaient d’ailleurs qu’il existait de meilleures pistes, y compris l’idée d’utiliser le thème de Kara, comme cela avait été fait avec celui de Superman dans Superman. Bref, la musique devait être un geste de style, presque une signature. Sauf que cette fois, la signature attire plus l’attention que la scène elle-même. Et pour un film qui cherche encore son équilibre, ce n’est pas un détail, c’est un symptôme de mise en scène et de positionnement.