Mister Terrific quitterait le cinéma pour une série chez DC

DC Studios développerait une série centrée sur Mister Terrific, avec Allan Heinberg au pilote. Un virage discret, mais parlant pour l’avenir du DCU.

En bref Mister Terrific viserait finalement la télévision

DC Studios développerait activement la série

Allan Heinberg écrirait le pilote

Le plus intéressant, ici, c’est le changement de format. Mister Terrific, qu’on imaginait depuis des mois sur grand écran après le dépôt d’un copyright pour un film l’été dernier, prendrait finalement la direction d’une série en prise de vues réelles chez DC Studios.

Du grand écran à la série, le vrai virage

Ce glissement n’a rien d’anecdotique. Dans les univers partagés, passer du cinéma au petit écran change tout, le budget perçu, le rythme narratif, et surtout la place du personnage dans la machine globale. D’après les informations qui circulent, le projet serait désormais en développement actif comme série, et non plus comme film.

On pouvait s’attendre à un spin-off cinéma assez classique. Ce qui se dessine serait plus souple, et sans doute plus adapté à un héros de second rang devenu favori du public.

Un personnage que DC n’a pas envie de lâcher

Il faut dire que Mister Terrific part avec un avantage simple, mais précieux. Le personnage, incarné par Edi Gathegi dans le carton de Superman l’an dernier, a clairement laissé une trace. Pas un nom de catalogue qu’on ressort par réflexe, plutôt une figure que les fans attendaient déjà de revoir seule.

Et c’est là que l’info compte. Ce projet prolonge cette attente, alors même qu’un film solo paraissait la piste la plus logique il y a encore peu.

Allan Heinberg, un choix loin d’être anodin

L’autre vraie mise à jour, c’est le nom d’Allan Heinberg, qui écrirait le pilote. Bon, ce n’est pas un scénariste choisi au hasard. Son parcours mélange télévision bien installée, avec Gilmore Girls ou Grey’s Anatomy, et culture comics plus frontale.

Il a aussi écrit Young Avengers chez Marvel, signé le scénario de Wonder Woman en 2017, et développé puis scénarisé The Sandman pour Netflix. En gros, un profil qui connaît à la fois les personnages, les adaptations, et la grammaire des séries.

Ce que ce dossier raconte du DCU

Le contexte compte quand même. Supergirl n’a pas atteint le niveau espéré au box-office, mais le DCU continue d’avancer. La suite de Superman, Man of Tomorrow, est en chantier, et une série autour de Jimmy Olsen a aussi refait parler d’elle récemment.

Résultat ? DC ne freine pas, il redistribue. Et si Mister Terrific bascule bien en série, ce sera peut-être moins spectaculaire sur le papier, mais probablement plus révélateur de la manière dont le studio veut construire son univers dans les prochains mois.