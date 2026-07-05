Dutton Ranch élimine Rob-Will, et la série y perd plus qu’elle croit

Le final de la saison 1 de Dutton Ranch tue Rob-Will Jackson et installe un nouveau grand méchant. Efficace sur le choc, plus discutable sur le timing.

En bref Dutton Ranch tue Rob-Will Jackson

Mariano Reyes devient la menace centrale

Jai Courtney laisse un vrai vide

La fin de la saison 1 de Dutton Ranch ne se contente pas d’éliminer Rob-Will Jackson. Elle acte surtout un changement de taille pour la série, qui troque un nuisible imprévisible contre un adversaire beaucoup plus structuré. Sur le papier, c’est logique. À l’écran, c’est aussi un peu amer.

Une exécution qui change l’échelle du danger

Le vrai mouvement du final est là. Mariano Reyes, aperçu plus jeune dans l’épisode 7 via Bobby Soto, entre enfin dans le présent sous les traits de Raoul Trujillo. Et il débarque à Rio Paloma pour nettoyer le chaos laissé par Beulah Jackson, Rob-Will et leur fils Joaquin Reyes.

À peine arrivé, Mariano menace Beulah. Si elle ne cède pas le 10 Petal Ranch à Joaquin, il s’occupera lui-même de Rob-Will. Sauf qu’il ne lui laisse même pas le temps d’obéir. Il ordonne directement à Joaquin de tuer Rob-Will et de prendre le contrôle du ranch. Le fils exécute l’ordre, tire sur lui dans le hall du manoir du 10 Petal, pendant qu’Oreana Jackson découvre le corps de son père.

Le sale type qu’on attendait de voir tomber

Il faut être honnête, cette mort ne tombe pas du ciel. Dès le début de Dutton Ranch, quand Rob-Will se frotte à Rip Wheeler, le personnage semble condamné. L’épisode 9 enfonce le clou quand Rip, lassé de sa vulgarité, le passe à tabac devant les employés du ranch.

Et ce n’est pas volé. Rob-Will a tué l’ancien contremaître du 10 Petal, Wes Ayers, dès le premier épisode. Il a aussi semé la violence autour de lui, provoqué plusieurs morts et fait chanter sa propre mère pour prendre la main sur le ranch. Bref, le public attendait sa chute.

Un personnage trop peu exploité

Là où ça coince, c’est sur la gestion du personnage. Rob-Will disparaît assez tôt dans la saison, envoyé en cure de désintoxication pour traiter son addiction et éloigner du ranch l’homme qui a tué Wes Ayers. Résultat, trois épisodes sans lui.

Quand il revient à la fin de l’épisode 5, la série a déjà changé de cap. La dynamique ranch contre ranch, franchement l’un des ressorts les plus solides au départ, s’efface au profit d’un rapprochement entre Rip, Beth Dutton et Beulah. En parallèle, un méchant secret se dessine dans l’ombre, plus tard identifié comme Mariano Reyes. Du coup, Rob-Will cesse d’être la menace principale au moment même où il redevient actif.

La saison 2 devra compenser cette perte

C’est là que Jai Courtney va manquer. Son Rob-Will était odieux, gluant, pénible, et très bon pour ça. L’acteur a expliqué avoir pris beaucoup de plaisir à jouer ce type de salaud, et ça se sentait vraiment à l’écran. On regardait autant pour espérer sa chute que pour voir jusqu’où il allait encore déraper.

La saison 2 est déjà confirmée, avec Mariano en favori pour le rôle de grand antagoniste. L’enlèvement de Carter Green place déjà Rip et Beth sur sa route. La série gagne sans doute en ampleur. Mais elle perd aussi un chaos très incarné, et ce genre de perte se voit souvent plus tard que dans un final.