Disney relance L’Étrange Noël avec Sally, sortie dès le 7 juillet

Le monde de L’Étrange Noël de monsieur Jack s’étend encore avec un troisième roman centré sur Sally. La fin de la trilogie arrive le 7 juillet.

En bref Le nouveau roman sort le 7 juillet

Sally conclut sa trilogie Pumpkin Queen

Disney étend encore le lore

Le plus parlant, ici, c’est le calendrier. Disney sort dès le 7 juillet un nouveau chapitre de l’univers de The Nightmare Before Christmas, et pas un simple appendice. Il s’agit de Shadow Over the Pumpkin Queen, troisième volet de la série Pumpkin Queen, avec Sally au premier plan.

On pouvait s’attendre à un énième clin d’œil nostalgique autour de Jack Skellington. Ce qui arrive, en réalité, va un peu plus loin. Le livre boucle une trilogie entière consacrée à Sally, la poupée de chiffon créée par Doctor Finklestein, devenue reine d’Halloween Town aux côtés du Pumpkin King.

Sally prend enfin le centre de la scène

Ce déplacement est intéressant. Pendant longtemps, l’imaginaire de The Nightmare Before Christmas a surtout reposé sur Jack, sa silhouette, son aura, son mélange de gothique et d’émerveillement enfantin. Là, c’est bien Sally qui porte l’extension du récit, avec une trajectoire plus intime, plus politique aussi, puisqu’il s’agit pour elle de trouver sa place comme Pumpkin Queen.

Et ce n’est pas une parenthèse. Disney Publishing présente clairement cette branche littéraire comme un pan durable de la franchise.

Une suite littéraire qui a élargi Halloween Town

La trilogie a commencé avec Long Live the Pumpkin Queen, signé Shea Ernshaw en 2022. Ce premier roman suivait Sally dans son adaptation à son nouveau rôle, tout en la confrontant aux traces de son ancienne vie de captive de Doctor Finklestein. C’est aussi là qu’apparaissait Dream Town, un royaume inédit et menaçant.

Le deuxième tome, Hour of the Pumpkin Queen, paru en 2025 et porté par Megan Shepherd, Regina Choi et Olga T., déplaçait encore les frontières du lore. Cette fois, Sally tombait sur Time Town et devait résoudre un mystère lié au voyage temporel pour rentrer chez elle.

Le troisième tome mise sur une menace plus frontale

Pour conclure, Megan Shepherd reprend la main seule avec Shadow Over the Pumpkin Queen. L’histoire envoie un prince sombre venu de Shadow Town contre Halloween Town et ses alliés des Hinterlands. Plusieurs habitants sont enlevés, dont Jack.

Résultat ? Sally part en quête de sauvetage, traverse de nouveaux royaumes et doit protéger son propre monde. Disney promet au passage des révélations capables de rebattre les cartes. Bon, le genre de formule qu’on lit souvent, mais ici elle dit une chose simple, la maison veut donner du poids à cette fin de trilogie.

Pourquoi Disney pousse ce genre de prolongement

Derrière ce livre, il y a une logique assez nette. Disney Publishing construit une passerelle entre les univers que les plus jeunes consomment sur Disney+ et ailleurs, puis le livre comme prolongement naturel. En gros, on garde la franchise vivante sans repasser tout de suite par le cinéma ou la série.

Mais l’opération ne vise pas que les ados. The Nightmare Before Christmas est devenu un rituel culturel entre l’automne et Noël, avec un public adulte très fidèle. Si cette stratégie fonctionne, Disney montre surtout une chose, ses grandes licences ne vivent plus dans un seul format. Elles circulent, d’un écran à une page, et ce n’est clairement pas fini.