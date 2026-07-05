William Shatner rouvre la porte à Star Trek, bien plus qu’attendu

Écarté de l’écran depuis la mort de Kirk dans Generations, William Shatner dit qu’un retour reste possible. Et sa vision du personnage a changé.

En bref William Shatner n’exclut pas un retour

Il estime Kirk encore crédible à 95 ans

Star Trek tient surtout par sa vision du futur

À 95 ans, William Shatner ne parle pas de Kirk comme d’un souvenir rangé sur une étagère. Il explique au contraire qu’un capitaine comme lui pourrait encore lui aller, justement parce que l’âge change la manière d’habiter le personnage.

À 95 ans, Shatner voit encore Kirk aux commandes

Interrogé sur ce qui pourrait le faire revenir, l’acteur a d’abord écarté la réponse la plus facile. L’argent, dit-il en substance, serait la solution simple. Mais ce n’est pas là qu’il place le sujet.

Ce qui l’intéresse, c’est ce que le temps a fait à Kirk. Selon lui, en l’incarnant pendant des années, il a pu lui donner plusieurs nuances. Et il voit toujours le capitaine comme une figure capable de tenir ensemble deux forces contraires, un instrument de guerre mortel et un vaisseau de paix. Sa formule est assez nette, il estime qu’à 95 ans, Kirk pourrait encore être un très bon capitaine d’un vaisseau spatial capable de guerre comme de paix.

Il ajoute qu’il garde l’agressivité et l’instinct du combat, mais avec quelque chose de plus lissé par l’âge, moins abrupt, moins purement juvénile. Vu comme ça, ce n’est pas juste la nostalgie qui parle. C’est une autre version du personnage.

Un retour possible, malgré une absence qui dure

Le point important, quand même, c’est que William Shatner n’a plus participé à un projet Star Trek à l’écran depuis Generations, le film crossover qui avait tué Kirk. Cela remonte à 32 ans. Longtemps, la porte semblait donc fermée.

Mais elle n’est plus totalement verrouillée. Le personnage a bien été ressuscité récemment dans un comic Star Trek, et l’acteur se montre aujourd’hui plus ouvert à une nouvelle apparition qu’on aurait pu l’imaginer.

Bref, la vraie nouveauté est là. Pas une annonce de casting, pas un projet daté, mais un feu orange qui tire franchement vers le vert.

Pourquoi Star Trek tient encore, selon lui

Sur la longévité de Star Trek, Shatner a commencé par une blague, en disant qu’il répondait autrefois pour rire que c’était grâce à lui. Puis il rectifie. Ce n’est pas lui, et ce n’est même pas un individu en particulier.

À ses yeux, la solidité de la franchise vient d’un concept plus large. Dans 400 ans, dit-il, les humains seraient encore sur Terre, et pas simplement en vie, mais en train de prospérer, avec un champ des possibles encore ouvert.

C’est sans doute là que cette petite phrase sur un retour devient plus intéressante qu’elle n’en a l’air. Si Star Trek survit à ses visages historiques, la question n’est plus seulement de savoir si Kirk peut revenir. C’est de voir quelle forme un personnage pareil peut encore prendre aujourd’hui.