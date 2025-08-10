Un retour de Scott Bakula dans l’univers Star Trek envisagé avec un nouveau spin-off

Scott Bakula, connu pour son rôle emblématique dans l’univers Star Trek, pourrait bientôt retrouver la franchise. Un nouveau projet de spin-off est en discussion, offrant la perspective d’un retour attendu de l’acteur dans cet univers culte de science-fiction.

Tl;dr Projet de série « Star Trek: United » sur le Président Archer .

. Série envisagée comme thriller politique et drame familial.

Avenir incertain pour le projet, mais espoirs persistants.

Un retour inattendu dans l’univers Star Trek ?

À l’heure où le paysage de la franchise Star Trek se redessine, une idée pour le moins audacieuse pourrait bien changer la donne. Près de deux décennies après la fin mitigée de Star Trek: Enterprise, l’acteur Scott Bakula et le scénariste historique Michael Sussman planchent ensemble sur un concept étonnant : faire revenir le capitaine emblématique Jonathan Archer, cette fois en tant que président. Ce projet potentiel, inspiré par la résurgence des séries dérivées telles que « Star Trek: Picard », remet sur le devant de la scène un personnage surtout chéri des fans les plus fidèles.

De capitaine à chef d’État : une évolution canonique

Ce n’est pas tout à fait un simple caprice scénaristique. La trajectoire d’Archer, déjà amorcée dans l’épisode « In a Mirror, Darkly, Part II », pose les bases d’une carrière politique post-« Enterprise ». Dans cette intrigue, on découvre furtivement qu’Archer deviendra non seulement amiral puis chef d’état-major de Starfleet Command, mais aussi ambassadeur auprès des Andoriens et enfin président de la Terre en 2184. Un détail glissé habilement dans un dossier affiché à l’écran — clin d’œil discret aux plus observateurs.

Un « Star Trek: United » mature et politique ?

Fort de ce filon scénaristique resté inexploité, Sussman, lors d’un échange avec TrekMovie, a révélé qu’il envisageait une série baptisée « Star Trek: United ». L’ambition ? Offrir un thriller politique doublé d’un drame familial situé au cœur des jeunes années tourmentées de la Fédération. Il imagine une tonalité adulte, façon « The West Wing » ou « The Diplomat », où la quête de paix se mêle aux rivalités diplomatiques et aux dynamiques personnelles. Selon ses propres mots :

« C’est un thriller politique et un drame familial au moment fondateur de la Fédération… C’est une voie inédite pour Archer qui a intrigué Bakula. »

Sussman n’a pas hésité à soumettre son pitch à Alex Kurtzman, maître d’œuvre actuel de la licence. L’accueil aurait été prometteur, laissant entrevoir peut-être une réunion plus approfondie autour du projet.

L’avenir du projet face aux bouleversements du studio

Pourtant, alors que la fusion entre Paramount et Skydance bouleverse les priorités du groupe, rien n’est gravé dans le marbre. Si les nouveaux dirigeants sont réputés être eux-mêmes des fans passionnés, l’incertitude demeure quant au développement effectif de nouvelles séries. Aujourd’hui, seule « Strange New Worlds » est diffusée tandis que « Starfleet Academy » est attendue pour 2026.

Voici donc ce qui pourrait constituer les grandes lignes d’« Star Trek: United », si le projet devait aboutir :

L’exploration politique et humaine d’une Fédération balbutiante ;

L’évolution complexe du personnage d’Archer jusqu’à son mandat présidentiel ;

L’introduction d’un ton plus mature au sein de la saga.

En attendant une décision officielle, les fans peuvent toujours espérer voir renaître l’esprit pionnier du capitaine devenu président — preuve s’il en fallait que chez les trekkies, l’imagination reste sans limite.