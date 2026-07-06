Ce projet fou de DeForest Kelley pour Star Trek n’a jamais vu le jour

Au début des années 1990, DeForest Kelley avait imaginé un nouveau film Star Trek centré sur un sauvetage. Une piste abandonnée, mais révélatrice.

En bref DeForest Kelley voulait un film façon western spatial

Uhura aurait été au centre d’un sauvetage

Paramount a finalement privilégié The Next Generation

Le septième film avec l’équipage original de Star Trek aurait pu ressembler à un western de mercenaires dans l’espace. C’est l’une des idées les plus curieuses sorties du début des années 1990, à un moment où la franchise changeait de main sans le dire trop fort.

Un Star Trek pensé comme un film de mercenaires

En 1991, pendant la période de Star Trek VI: The Undiscovered Country, DeForest Kelley aurait proposé une idée au réalisateur Nicholas Meyer. Son point de départ, ce n’était pas un grand concept de science-fiction abstraite, mais une relecture de The Professionals, le film de 1966 signé Richard Brooks.

Dans ce long-métrage, quatre spécialistes sont engagés pour une mission de sauvetage qui se complique et révèle des zones grises. Kelley voulait visiblement reprendre cette structure dans l’univers Star Trek. L’idée, évoquée en 1996 par Sci-Fi Universe Magazine, tenait en quelques lignes, mais elles suffisent à intriguer encore aujourd’hui. Uhura, jouée par Nichelle Nichols, aurait été kidnappée par un antagoniste spatial, forçant Kirk, Spock et le reste de l’équipe à se reformer pour aller la récupérer.

Pas mal comme base, quand même. Sèche, lisible, très cinéma.

Pourquoi cette idée venait très logiquement de Kelley

Ce détour par le western n’a rien d’accidentel. Avant de devenir le Dr McCoy en 1966, DeForest Kelley a passé des années à jouer les durs, les cow-boys et les seconds rôles solides dans une quantité impressionnante de séries télé. On le croisait dans The Lone Ranger, Bonanza, Gunsmoke, The Virginian ou encore Have Gun, Will Travel, mais aussi dans des sitcoms, des drames et des anthologies.

Bref, avant Gene Roddenberry, Kelley était ce type d’acteur fiable dont l’industrie a toujours besoin. Sa célébrité plus large avec Star Trek tient presque de l’accident heureux. Et son idée de film raconte aussi ça, un acteur qui ramène dans la science-fiction les réflexes narratifs du genre qui l’a façonné.

La fin de l’équipage original, malgré les espoirs

Le problème, c’est le calendrier. Star Trek VI devait servir de mot de la fin pour l’équipage d’origine de l’USS Enterprise. Et c’est bien ce qui s’est passé. Paramount a ensuite basculé vers les films centrés sur Star Trek: The Next Generation.

Pour les fans, la bascule n’était pas si nette. Tous ou presque étaient encore là, et l’idée d’un film ou d’une mini-série supplémentaire avec la bande historique continuait de circuler. Le projet de Kelley n’a jamais dépassé le stade du pitch, mais il cristallise cette période étrange où la franchise regardait déjà vers la suite tout en laissant la porte entrouverte sur son passé.

Les années 1990, terrain idéal pour toutes les théories

Il faut dire que Star Trek tournait alors à plein régime. Star Trek: Voyager venait de démarrer, Star Trek: Deep Space Nine avançait bien, et Star Trek: The Next Generation fonctionnait au cinéma. Dans ce contexte, beaucoup imaginaient encore un retour prolongé de l’ancienne équipe.

Même après la mort de James T. Kirk dans Star Trek: Generations, William Shatner n’a pas vraiment accepté la fermeture du dossier. En 1995, il a publié Ashes of Eden, un roman spéculant sur une résurrection de Kirk. Sci-Fi Universe Magazine avançait alors, sans preuve tangible, qu’une adaptation en mini-série pouvait être envisagée, avec Shatner à l’écriture et Leonard Nimoy à la réalisation, même si UPN n’aurait sans doute pas suivi pour des raisons de coût. Rien de concret n’a bougé, mais Shatner a continué avec d’autres romans, le fameux Shatnerverse.

Et aujourd’hui encore, on retrouve ce vieux réflexe. Avec Star Trek: Strange New Worlds et Star Trek: Starfleet Academy déjà produits et attendus dans l’année qui vient, l’avenir de la franchise paraît de nouveau un peu flottant. C’est souvent là que les projets fantômes reviennent hanter Star Trek.