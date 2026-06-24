Michael Dorn prépare un film SF avec deux visages de Star Trek bien connus

Jonathan Frakes a vendu la mèche: Michael Dorn a bouclé Life 2.0, un film de science-fiction financé par lui-même avec Marina Sirtis et Michelle Hurd au casting.

En bref Michael Dorn a terminé Life 2.0

Marina Sirtis et Michelle Hurd sont au casting

Le film reste très mystérieux

Le plus intéressant ici, ce n’est pas juste la nostalgie Star Trek. C’est que Michael Dorn, l’inoubliable Worf de Star Trek: The Next Generation, a bouclé un film de science-fiction à lui, écrit, réalisé, interprété et même financé par ses soins.

Un projet très personnel, et pas juste un caméo entre amis

L’info arrive via Jonathan Frakes, passé dans le podcast de Michael Rosenbaum. Il y raconte que Michael Dorn vient de terminer un long-métrage baptisé Life 2.0, tourné à Londres, avec Michelle Hurd, Marina Sirtis et lui-même à l’écran.

Surtout, Frakes insiste sur un point très concret. Michael Dorn n’a pas seulement lancé l’idée, il a aussi mis la main au portefeuille et monté l’équipe, du directeur de la photographie au compositeur, jusqu’au monteur. Il a même salué le scénario, qu’il a jugé excellent, et décrit le film comme une œuvre de SF à la saveur kubrickienne. L’allusion est parlante, quand même. On imagine quelque chose de plus cérébral que nostalgique.

Ce que l’on sait, et surtout ce qui reste flou

Sur son compte Instagram, Michael Dorn distille des nouvelles depuis un moment, au compte-gouttes. Il avait déjà présenté Life 2.0 comme un projet de passion, puis confirmé il y a environ un mois que la postproduction était terminée.

Il disait alors être très heureux du montage final, au point d’expliquer que le résultat dépassait une partie de ses attentes. Il a aussi mis en avant les performances de Michelle Hurd et de Marina Sirtis. Résultat ? On sait que le film existe, qu’il est fini, et qu’une image circule déjà en ligne. Mais sur le fond, presque rien.

Même Jonathan Frakes n’a pas détaillé l’intrigue. Le seul vrai indice donné par Michael Dorn, c’est l’idée d’un retour vers la science-fiction qu’il regardait plus jeune, une sorte de lettre d’amour au genre.

Pourquoi ce casting parle immédiatement aux Trekkies

Pour les fans, le trio n’a rien d’anodin. Michael Dorn et Marina Sirtis ont partagé 176 épisodes de Star Trek: The Next Generation, plus quatre films, avant de se retrouver encore dans la saison 3 de Star Trek: Picard.

Puis il y a Michelle Hurd, arrivée plus tard dans l’univers Star Trek avec le personnage de Raffi Musiker dans Star Trek: Picard. Ce mélange entre visages historiques et ajout plus récent raconte bien ce que la franchise fait depuis des années: recycler son héritage, oui, mais en l’étirant vers autre chose.

La vraie question maintenant, c’est la sortie

Reste le nerf de la guerre, la diffusion. Aucune date n’a été annoncée pour Life 2.0, et c’est là que le projet devient intéressant au-delà du clin d’œil pour initiés.

D’après des publications de fans sur les réseaux, Michael Dorn montrerait déjà le film à quelques personnes triées sur le volet. Bref, le long-métrage semble sortir de sa bulle, doucement. Et si le film tient vraiment sa promesse d’une SF plus personnelle, il dira aussi quelque chose de très actuel : des vétérans de grosses franchises cherchent désormais leur espace en dehors de la machine, avec plus de liberté et, parfois, plus de risque.