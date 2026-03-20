Les Oscars 2027 promettent une compétition exceptionnelle pour les amateurs de science-fiction et de fantasy

La prochaine cérémonie des Oscars promet une compétition exceptionnelle pour les amateurs de science-fiction et de fantasy, avec plusieurs films majeurs issus de ces genres en lice, signalant une reconnaissance accrue de leur créativité par l’Académie.

Tl;dr Oscars 2027 : domination attendue du fantastique et de la Sci-Fi .

et de la . The Odyssey et Dune: Part Three parmi les favoris.

Compétition intense avec d’autres grands réalisateurs renommés.

L’essor du fantastique et de la science-fiction aux Oscars 2027

Si la précédente édition des Oscars a déjà offert une belle moisson aux amateurs de cinéma de genre, l’année à venir s’annonce encore plus prometteuse. Un vent nouveau souffle sur l’Académie, qui semble ouvrir plus grand ses portes au fantastique et à la science-fiction. Cette tendance se précise avec l’arrivée de poids lourds tels que The Odyssey, signé par le très attendu Christopher Nolan, ou encore le dernier volet épique réalisé par Denis Villeneuve, Dune: Part Three. À peine les feux des projecteurs éteints sur 2026, les regards sont déjà tournés vers cette compétition féroce.

Nolan et Villeneuve en tête d’affiche

C’est bien simple : le nom de Nolan, auréolé du succès d’Oppenheimer, suffit à électriser Hollywood. Son projet, une relecture spectaculaire de l’Odyssée d’Homère, réunit un casting étincelant et promet des prouesses techniques dignes de ses plus grandes œuvres. Difficile, dans ce contexte, d’imaginer une cérémonie sans une pluie de nominations pour ce film. Mais il faudra aussi compter sur la conclusion très attendue de la saga portée par Villeneuve. Après deux premiers opus remarqués mais parfois boudés dans les catégories majeures – notamment au détriment du réalisateur canadien –, le troisième chapitre pourrait bien être celui de la consécration. Certes, répéter l’exploit historique d’un sweep à la « The Lord of the Rings: The Return of the King » semble peu probable, mais un large palmarès reste envisageable.

L’échiquier des outsiders : Spielberg, Gerwig et autres challengers

La compétition ne se limite cependant pas à ces deux favoris. Plusieurs films s’invitent dans la course avec des arguments solides :

Project Hail Mary , salué comme un chef-d’œuvre critique.

, salué comme un chef-d’œuvre critique. Disclosure Day , mystérieux retour de Steven Spielberg à la science-fiction.

, mystérieux retour de Steven Spielberg à la science-fiction. Narnia: The Magician’s Nephew, piloté par une réalisatrice désormais incontournable, Greta Gerwig.

Impossible non plus d’écarter des titres comme Digger (avec Tom Cruise), ou encore les nouveaux opus signés par des pointures telles que Alejandro González Iñárritu, Martin McDonagh, ou encore un biopic consacré à Michael Jackson.

Paysage mouvant et attentes croissantes

Rien n’est figé à Hollywood. Les équilibres évoluent au fil des projections privées et des premières critiques. Une certitude néanmoins : le paysage des Oscars se transforme. L’avènement du cinéma de genre au sommet n’est plus une hypothèse farfelue mais une tendance lourde – un virage qui suscite autant d’attente que d’espoir chez les cinéphiles… et probablement quelques débats enflammés entre passionnés sur les forums spécialisés.