Des Minions et des monstres déçoit au box-office, et ce n’est pas anodin

En bref Les Minions ouvrent sous les prévisions américaines

Le film reste rentable sur le papier

L’été cinéma continue de patiner

Le cas Minions était censé être simple. Une marque ultra-solide, une fenêtre du 4 juillet historiquement favorable, un film familial au moment où l’été cherche encore son vrai moteur. Et pourtant, Des Minions et des monstres démarre nettement en dessous de ce qui était espéré.

Une franchise réputée inratable cale au pire moment

Sorti le mercredi 1ᵉʳ juillet aux États-Unis, le film vise finalement environ 60 millions d’euros (65 millions de dollars) sur ses cinq premiers jours. Les projections tablaient plutôt sur 74 millions d’euros (80 millions de dollars). Sur le week-end classique de vendredi à dimanche, il devrait générer autour de 37 millions d’euros (39,5 millions de dollars).

Ce n’est pas juste un léger retard. C’est, selon les chiffres avancés, le plus faible départ de toute la franchise Moi, moche et méchant sur cette période clé du calendrier. Et c’est là que ça devient intéressant pour vous comme pour les studios, parce que les Minions faisaient justement partie de ces valeurs refuges censées remettre de l’ordre dans un été assez mou.

Le bouche-à-oreille est bon, le public n’a pas suivi tout de suite

Le plus étonnant, c’est que le problème ne semble pas venir de la qualité perçue. Des Minions et des monstres affiche 91% sur Rotten Tomatoes, soit le meilleur score de l’histoire d’Illumination. Le film a été salué pour son côté hommage au vieil Hollywood, en détournant les codes des classiques du cinéma avec les Minions comme outils de parodie.

Bon, on sait qu’un film d’animation familial n’avance pas uniquement à la critique. Les enfants ne consultent pas des agrégateurs de notes avant de choisir une séance. Mais un bon accueil aide souvent à lancer la machine plus vite. Ici, la machine a pris plus lentement.

Calendrier chargé, Coupe du monde et Toy Story 5

Plusieurs explications circulent, et elles racontent surtout un problème de contexte. D’abord, le 4 juillet tombait un samedi cette année, avec ce que ça implique de déplacements, d’organisation familiale et de temps passé ailleurs qu’en salle. Ensuite, la Coupe du monde capte une partie de l’attention.

Ajoutez à ça Toy Story 5, sorti deux semaines plus tôt, qui a déjà pris sa part du public familial. Le film de Pixar avait même signé le meilleur démarrage de l’année. Quand deux grosses animations se retrouvent aussi proches, la seconde peut payer l’addition.

Pas un crash, mais un vrai test pour l’après-Moi, moche et méchant

Il ne faut pas non plus enterrer Universal et Illumination. Le budget de Des Minions et des monstres tourne autour de 79 millions d’euros (85 millions de dollars), loin des 233 millions d’euros (250 millions de dollars) de Toy Story 5. Autrement dit, le film n’a pas besoin de battre des records pour gagner de l’argent.

Et la suite du calendrier peut l’aider. Le remake live de Vaiana arrive la semaine prochaine, mais ensuite, l’offre familiale va se calmer. En parallèle, Toy Story 5 redescend déjà à environ 30 millions d’euros (32,2 millions de dollars) ce week-end. Si Des Minions et des monstres tient bien sur la durée, il peut encore devenir un succès. Mais ce démarrage, clairement, ouvre une question plus large sur l’usure progressive de la marque Moi, moche et méchant.