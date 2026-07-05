Netflix a raté un vrai univers fantasy, et ce livre le rappelle bien

Le nouveau récit de Leigh Bardugo ramène les fans à Ketterdam. Et il souligne à quel point Netflix a coupé trop vite Shadow and Bone et son potentiel spin-off.

En bref Leigh Bardugo relance Ketterdam en 64 pages

Netflix avait de quoi faire trois saisons

Le Grishaverse reste très vivant

Soixante-quatre pages. C’est parfois suffisant pour rappeler qu’une plateforme a lâché trop tôt une franchise entière.

Avec Six of Crows: A Darker Shore, Letters From Ketterdam, disponible depuis le 30 juin, Leigh Bardugo retourne dans le Grishaverse par un biais malin. Le livre ramène les lecteurs à Ketterdam dans une aventure interactive, construite autour de lettres échangées entre les personnages, avec en plus des messages à décoder. Court, mais pas anecdotique.

Un petit livre, un grand rappel

Ce retour suit ce que deviennent les Crows après Crooked Kingdom. Au centre, un massacre au large de Ketterdam, deux enquêteurs, puis Kaz et Inej qui se retrouvent au cœur de l’affaire. Le lecteur découvre leur correspondance, ainsi que d’autres documents liés à l’incident.

Le format épistolaire, donc raconté par lettres et archives, ne se transpose pas tel quel à l’écran. Mais il fonctionne très bien sur le papier, avec un vrai impact émotionnel malgré sa brièveté. Et surtout, il prouve une chose assez simple, l’univers tient toujours, les personnages aussi.

Le spin-off existait déjà presque dans les faits

Là où le dossier devient frustrant, c’est que Shadow and Bone n’avait pas seulement semé des pistes. La série de Netflix avait déjà imbriqué Kaz et son groupe dans l’histoire d’Alina pendant ses deux saisons. En clair, elle préparait un élargissement naturel de l’univers, pas un détour bricolé après coup.

En 2023, le showrunner Eric Heisserer expliquait à Entertainment Weekly qu’il comptait adapter la duologie Six of Crows en spin-off. Puis Netflix a annulé Shadow and Bone, et ce projet a sauté avec elle. Résultat ? L’un des arcs les plus attendus, le casse de l’Ice Court et ses conséquences, n’a jamais quitté le stade des intentions.

Pourquoi l’annulation paraît encore plus étrange

Ce nouveau livre rend la décision encore plus étrange parce qu’il montre qu’il y avait de la matière, et pas qu’un peu. Les romans Six of Crows et Crooked Kingdom pouvaient nourrir deux saisons à eux seuls. Et cette nouvelle histoire aurait très bien pu servir de troisième chapitre plus court, avec du suspense, de l’action et une vraie sortie pour les personnages.

Ce n’est pas tout. La trame de ce récit s’accroche naturellement au reste, ce qui lui donnerait la forme d’une conclusion cohérente à l’écran. Ajoutez à ça la duologie King of Scars, et vous voyez le problème, Netflix n’a pas seulement stoppé une série, elle a fermé la porte à un univers fantasy capable de durer.

C’est sans doute ce qui laisse un goût amer. Les deux premières saisons avaient donné une identité visuelle solide à ce monde, avec un casting franchement bien trouvé. Le livre de Leigh Bardugo ne ressuscitera pas la série, mais il rappelle une chose, la bataille du streaming se joue aussi sur la patience. Et parfois, elle manque au pire moment.