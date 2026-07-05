Supergirl relance un vieux doute chez DC, celui des films à deux têtes

En bref Supergirl aurait eu deux montages concurrents

Le film démarre à environ 34 millions d’euros

DC ravive le souvenir de Justice League

Jusqu’à sa sortie, Supergirl n’aurait pas vraiment été un seul film. Mais deux montages, portés par deux visions, ont circulé presque jusqu’au bout. Et pour DC, c’est le genre de détail qui pèse plus lourd qu’un simple week-end raté.

Deux films en un seul, c’est rarement bon signe

D’après des informations relayées par Hollywood Reporter, le film a longtemps avancé avec une tension créative entre son réalisateur, Craig Gillespie, et l’équipe de DC Studios menée par le producteur James Gunn. Au départ, ce frottement aurait nourri des idées neuves. Puis la situation se serait dégradée, au point de compliquer franchement la production dès décembre 2025.

Le plus surprenant, c’est la réponse apportée au problème. Ou plutôt l’absence de vraie réponse. Au lieu d’arbitrer, la production aurait laissé coexister deux versions distinctes du film, chacune façonnée par un monteur différent.

Le box-office n’explique pas tout, mais il accélère tout

Sorti le 26 juin, Supergirl a démarré à environ 34 millions d’euros (37,1 millions de dollars). C’est moins que Joker: Folie à Deux, ce qui, pour un lancement censé installer une dynamique autour du DCU de James Gunn, fait tache.

Ajoutez à ça des critiques très partagées et vous obtenez un film déjà disséqué alors qu’il vient à peine d’arriver en salles. Le sujet n’est donc plus seulement commercial. Il touche à la capacité de DC Studios à éviter des erreurs qu’on pensait rangées depuis dix ans.

Les projections test racontent une bataille jamais vraiment tranchée

D’un côté, Tatiana S. Riegel, collaboratrice de longue date de Craig Gillespie, déjà passée par Cruella, I, Tonya et Lars and the Real Girl. De l’autre, Fred Raskin, lié à James Gunn via les trois Guardians of the Galaxy et la série Peacemaker.

Les deux versions auraient été assez différentes pour être montrées séparément à des publics test. Celle de Gillespie, montée par Riegel, aurait obtenu un meilleur score, mais de seulement 2 points. Pas un gouffre. Plutôt le signe d’un film resté coincé entre deux lectures. Détail intéressant, les spectateurs tests appréciaient le rythme et les choix musicaux, justement des points que d’autres critiques ont ensuite attaqués.

Le fantôme de Justice League plane encore sur DC

Forcément, le parallèle avec Justice League revient. Plusieurs fans y voient le même cocktail, conflit créatif, versions concurrentes, réception polarisée. Bon, l’histoire ne se répète jamais parfaitement. Mais la ressemblance est assez nette pour gêner.

Selon un message publié sur X par le critique Dan Marcus, les deux montages auraient fini par converger avant la sortie, tout en gardant des écarts notables, notamment une ouverture alternative et davantage de passé pour l’héroïne dans la version associée à Gunn. Reste à savoir si un autre montage de Supergirl existe vraiment, et surtout si le public aurait envie de le voir. Entre le précédent du Snyder Cut, les projets à venir autour de Mr. Terrific et le cas Superman, passé d’un démarrage surveillé à un vrai relais côté public et streaming, l’enjeu dépasse ce film. Il touche à la confiance autour de la suite.