Star Wars change enfin une habitude risquée avec The Mandalorian

Le nouveau film Star Wars ose un choix rare, pas de sabre laser. Un détail en apparence, mais qui évite un vieux travers de la saga.

En bref The Mandalorian and Grogu n’a aucun sabre laser

Le Darksaber n’est pas réparé

Star Wars évite une vieille rechute

Le fait est assez fou, quand on y pense. The Mandalorian and Grogu est le seul film Star Wars à ne montrer aucun sabre laser, pas même en plan furtif. Après presque cinquante ans de saga, ce n’est pas un détail décoratif, c’est une déclaration de méthode.

Un film Star Wars sans le moindre sabre laser

Tous les longs-métrages de la franchise y sont passés. Les trois trilogies, évidemment, avec souvent le même objet totem au centre, le sabre d’Anakin Skywalker, devenu celui de Luke puis de Rey. Même les films plus en marge n’ont pas résisté. Dans Rogue One, Darth Vader allume sa lame rouge dans sa scène de couloir devenue culte. Dans Solo, le caméo surprise de Darth Maul s’accompagne lui aussi d’un sabre rouge.

Cette fois, rien. Et ce n’est pas incohérent. Le film suit Din Djarin et Grogu, pas des Jedi, pas des Sith, pas l’Empire. Même Grogu, au fond, a déjà refusé la voie Jedi. On attendait donc un Star Wars plus périphérique. Il l’est vraiment.

Le Darksaber laissé en morceaux, et c’est mieux ainsi

L’endroit évident où un sabre aurait pu revenir, c’était le Darksaber. Dans le final de la saison 3 de The Mandalorian, l’arme mandalorienne légendaire est détruite pendant l’affrontement avec Moff Gideon. Un choc, parce que cet objet traîne une histoire énorme dans l’univers Star Wars.

Du coup, le passage au cinéma pouvait servir de prétexte idéal pour le réparer, le réintroduire, le remettre au centre. Le film ne le fait pas. Et franchement, c’est une bonne décision. Le Darksaber n’avait pas de place naturelle dans cette nouvelle aventure, et le faire revenir juste pour cocher une case aurait affaibli le récit.

Le souvenir encombrant de L’Ascension de Skywalker

Ce refus compte surtout pour une raison. Il évite de refaire le coup de The Rise of Skywalker, qui avait ramené le sabre d’Anakin après sa destruction dans le duel entre Rey et Kylo Ren dans The Last Jedi.

Mais ce n’était pas un cas isolé. Rey n’était plus une inconnue, elle devenait une Palpatine. Le masque de Kylo Ren revenait, lui aussi, presque rafistolé comme si de rien n’était. En gros, la saga passait son temps à défaire ses propres secousses. Réparer le Darksaber aurait produit exactement la même sensation.

Un signe encourageant, pas encore une formule gagnante

Autre écart notable, The Mandalorian and Grogu ne s’appuie pas sur de gros caméos choc. Là encore, c’est presque anormal pour la franchise récente. On sent une volonté de ne pas vivre uniquement de rappels et de clins d’œil.

Mais ça ne suffit pas à tout régler. Le film n’a pas vraiment séduit le public, et une partie de la déception tient justement à ses choix de récit, notamment son côté très autonome. Résultat ? Star Wars montre peut-être qu’il a retenu une leçon précise, ne pas annuler ses propres décisions fortes. Reste à voir si cette discipline peut, à moyen terme, produire des films plus convaincants que simplement plus prudents.